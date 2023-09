JT Foot Mercato : les échecs de l’Arabie saoudite sur le mercato

Les loupés de l’Arabie saoudite !

Le mercato a officiellement fermé ses portes hier en Arabie saoudite. L’heure est de faire les comptes et le bilan est colossal avec près de 939 M€ dépensés cet été. Les chiffres diffèrent selon les médias, mais le milliard a quasiment été atteint. Le constat est clair, on peut dire que la Saudi Pro League a fait une véritable razzia sur le mercato. Si Neymar Jr, Karim Benzema, Kanté, Mahrez pour ne citer qu’eux, ont rejoint le pays du Golfe, le gouvernement saoudien a aussi raté certains gros coups. Al-Ittihad a tenté jusqu’à la dernière minute de s’offrir Mohamed Salah. Mais Liverpool a tenu bon. D’après le Daily Mail, le club a formulé une ultime offre record de plus de 200 M€ pour l’Égyptien. Proposition refusée par les Reds, malgré le fait que Salah sera en fin de contrat en 2025. Sergio Ramos fait également partie des dossiers qui ont capoté, libre de tout contrat et qui a choisi de retourner du côté du Séville FC. D’après L’Équipe, Antoine Griezmann a repoussé une offre saoudienne d’un peu plus de 50M€ nets par saison. L’attaquant français a justifié ce choix par son désir de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid. Enfin, Heung-min Son a aussi recalé l’Arabie saoudite. Le nouveau capitaine de Tottenham est revenu sur cette décision, expliquant qu’il lui restait «beaucoup à faire en Premier League».

Un retour au PSG possible pour Rabiot ?

Adrien Rabiot a retrouvé le Parc des Princes ce jeudi avec l’équipe de France. Évidemment, le milieu de la Juventus n’a pas pu échapper à la question d’un possible retour au PSG, alors qu’il sera en fin de contrat l’été prochain. «C’est toujours un très bon moment de jouer ici, j’ai grandi là, j’ai fait plusieurs matches ici, j’ai fait un bon bout de ma jeune carrière donc c’est toujours un bonheur de revenir jouer dans ce Parc. Revenir au PSG ? Je l’attendais celle-là. Non pour l’instant, je ne suis pas du tout là dessus. Je suis concentré sur la Juve, concentré sur l’équipe de France, très content de ce qu’on a fait ce soir et on verra la suite», a-t-il déclaré au micro de La Chaîne L’Équipe.

C’était la grande première de Thierry Henry avec les Bleuets hier ! Une première prometteuse avec une victoire 4-1 face au Danemark. La patte du nouveau sélectionneur était déjà visible sur certaines phases de jeu. Titi a d’ailleurs fait un choix fort en titularisant le jeune Warren Zaïre-Emery pour sa première, mais surtout en le désignant capitaine des Espoirs à seulement 17 ans. Après la rencontre, Titi a eu des mots élogieux envers le milieu formé au PSG. « Je voulais voir s’il était prêt pour être un capitaine. Warren m’a donné beaucoup de réponses positives que ce soit dans les vestiaires ou sur le terrain. On peut dire que c’est tôt qu’il soit titulaire en Espoirs ou au PSG… Je n’ai aucun problème avec ça. On sait très bien ce qu’il sait faire avec ses pieds. Je voulais voir ce qu’il avait dans le ventre et il a bien répondu. »