MU : Hannibal Mejbri va intégrer le groupe pro

Considéré comme l'un des grands espoirs du football tunisien, le jeune Hannibal Mejbri commence à faire parler de lui du côté de Manchester United. Après une bonne Coupe Arabe et une CAN honorable, le jeune milieu de 19 ans qui a découvert le monde professionnel avec la Tunisie a tapé dans l'œil de Ralf Rangnick.

En conférence de presse, le technicien allemand a évoqué le cas du joueur qui évolue actuellement avec la réserve de Manchester United. «D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, je pense que c'est un talent prometteur. Pour être honnête, je ne l'ai pas vu beaucoup car il était souvent avec la Tunisie. Je l'ai vu jouer à la Coupe Arabe, moins à la CAN. Mais il mérite de faire partie du groupe pour le reste de la saison et aussi du groupe pour le match de demain.» Plus qu'à saisir sa chance pour l'ancien de Monaco...