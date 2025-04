L’OL en colère après le traitement de ses supporters à Old Trafford

Après son éreintante élimination face à Manchester United en Ligue Europa, l’OL a dénoncé le mauvais traitement subi par ses 2652 supporters à Old Trafford. Alors que le déplacement avait bien débuté, l’accès au stade s’est vite transformé en chaos : longues attentes, fouilles jugées abusives, entrées échelonnées sans raison apparente. Certains fans sont même arrivés bien après le coup d’envoi, accentuant la frustration générale. Sur "X", le compte officiel du club lyonnais a pris la parole afin de soutenir ses supporters, les invitant à témoigner sur ce qu’il s’est passé.

Ces dysfonctionnements logistiques ont renforcé la déception d’une soirée déjà cruelle sur le plan sportif. Des fans parlent d’une ambiance étrange, de stadiers moqueurs et d’un sentiment d’incompréhension face à cette organisation plus que défaillante. Le retour en France a été long et fatiguant, avec près de 24 heures de voyage pour certains. Mais l’OL doit se tourner d’ores et déjà vers le derby contre Saint-Étienne, dans l’espoir de ne pas conclure cette semaine sur une double désillusion.