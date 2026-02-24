OL : l’aventure de Malick Fofana prend déjà un virage décisif

Le 14 février dernier, l’Olympique Lyonnais a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où il était demandé aux joueurs comment ils avaient rencontré leur Valentine. Certains se sont prêtés au jeu. D’autres ont esquivé plus ou moins subtilement. Mais une réponse a retenu l’attention de nombreux supporters. Celle de Malick Fofana, qui a lâché « non, il faut que je revienne sur le terrain, c’est le plus important ». Une réponse qui a été du goût des fans, qui ont salué sa détermination et sa motivation en commentaires. Car cela fait maintenant presque quatre mois que le Belge de 20 ans est privé de terrain. En effet, il a été touché à la cheville le 26 octobre dernier à l’occasion de la réception de Strasbourg au Groupama Stadium (victoire 2-1).

Une absence qui se prolonge

Dimanche, ses coéquipiers ont déjà joué le match retour face aux Alsaciens. Ils se sont inclinés (3-1), eux qui restaient sur 13 matches sans défaite. Fofana, lui, n’était toujours pas sur la feuille de match. Quand il a rejoint l’infirmerie, certains médias tablaient sur trois mois d’absence. Mais cela fait presque quatre mois qu’il est sur le flanc. Propulsé plus que jamais sur le devant de la scène cette saison, après les départs de Lacazette, Cherki ou encore Mikautadze, Magic Fofana, qui a un temps été concerné par le mercato, devait être l’un des leaders de ce nouvel OL. Il l’a été durant 12 matches (888 minutes, deux buts et une passe décisive).

Si Paulo Fonseca a parfois rappelé publiquement qu’il attendait plus de sa part, le footballeur sous contrat jusqu’en 2028 a souvent été un poison pour ses adversaires. Un violent tacle d’Ismaël Doukouré est venu mettre un terme à sa prise de pouvoir entre Rhône et Saône. Touché à la cheville droite, il a été victime d’une « entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale ». Un coup dur pour les pensionnaires du Groupama Stadium, qui ont hésité un temps à recruter un joker pour compenser son absence. Finalement, le staff a fait confiance à Afonso Moreira (28 matches, 5 buts et 9 passes décisives), qui s’est révélé sur son aile gauche. Une bonne nouvelle pour les Gones.

2026, un tournant pour Magic Fofana

Moins pour Fofana, qui a vu un concurrent sérieux profiter de son absence. Une absence qui est donc plus longue que prévu. Vendredi en conférence de presse, Paulo Fonseca a fait le point concernant l’état de forme de son joueur. « Nous avons Malick Fofana, Ernest Nuamah et Orel Mangala, qui poursuivent leur récupération », a-t-il déclaré, sans préciser une date de retour à la compétition. Mais cela est peut-être pour bientôt. Le 1er février dernier, il avait indiqué qu’il serait « peut-être de retour dans trois semaines ». Il y a un peu plus d’une semaine, il a été aperçu à l’entraînement, lui qui se préparait individuellement. On peut dire, à moins d’un nouveau contretemps, qu’il est sur la bonne voie. Une bonne chose pour Lyon, qui est encore en lice sur tous les tableaux. Mais il faudra aussi un peu de temps pour que Malick Fofana retrouve du rythme et son meilleur niveau, après un tel coup d’arrêt. Il devra aussi jouer des coudes, même si son talent est indéniable.

Outre Moreira, Paulo Fonseca a utilisé plusieurs options sur le côté gauche en son absence (Abner, Tolisso, Sulc). Bref, le Belge, qui sera accueilli comme il se doit, n’arrivera pas en terrain conquis. D’autant que l’équipe a su tourner sans lui. Mais il a tout pour retrouver sa place, et joue gros. Ce n’est pas un secret, cette année 2026 sera un vrai tournant. Il espère participer à la Coupe du Monde avec les Diables Rouges. Un transfert dans un club d’un calibre supérieur est aussi dans sa tête et celle de ses agents. Le Barça est cité comme un point de chute. Sport assure que les Culés sont prêts à lâcher 30 M€ pour le Belge, qui pourrait être préféré à Marcus Rashford. On imagine que les Gones attendent un peu plus d’argent pour Malick Fofana, qui aura plusieurs mois pour prouver sa valeur.