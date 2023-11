Indice UEFA : le retour tonitruant de la France !

Cela avait particulièrement mal commencé avec les défaites du PSG à Milan (2-1) et celle de Lens à Eindhoven face au PSV (1-0). Mais c’était mal connaître la force de réaction des clubs français cette saison qui brillent tout particulièrement en Ligue Europa, dans une compétition où d’habitude, ils déjouent. Rennes qui l’a emporté face au Panathinaïkos (3-1), le TFC qui a fait un exploit retentissant face à Liverpool (3-2) et l’OM qui a ramené une précieuse victoire de Grèce face à l’AEK (2-0) ont permis à la France de refaire son retard sur les Pays-Bas et ce même si le LOSC n’a pu ramener qu’un match nul de son déplacement à Bratislava face au Slovan (1-1) en Conférence League.

La suite après cette publicité

Il faut dire que dans le même temps, les Néerlandais sont plus que dans le dur. Mis à part le PSV toujours en lice pour les 1/8e de finale de la C1, les autres clubs font grise mine. Le Feyenoord s’est incliné face à la Lazio, mais peut encore espérer une qualification. Mais rien ne va plus pour l’Ajax et l’AZ qui ont encore mordu la poussière ce jeudi respectivement face à Brighton (0-2) et face à Aston Villa (1-2). Résultat, les Pays-Bas ne possèdent plus que 0,003 point d’avance sur la France alors que cet écart était de 2,769 points en début de saison.

À lire

Mercato : les deux priorités du PSG sont connues

D’hypothétique, la reconquête de la cinquième place de l’indice UEFA sur cinq ans en 2025-26 n’a jamais été aussi proche d’autant que la France est toujours bien placée et encore en course pour la totalité de ses clubs présents sur la scène continentale pour une qualification en phase finale en février prochain. Pour rappel, la cinquième place à l’indice, déjà acquise pour la France en 2024-25, permet au pays en question de bénéficier de 4 qualifiés en Ligue des Champions (3 directs plus un en tour préliminaire) et de trois qualifiés pour les deux autres coupes d’Europe…

La suite après cette publicité

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2023/24 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 10/11/2023 :

-1. Allemagne 10,071 (7/7)

-2. Italie 9,142 (7/7)

-3. Turquie 8,750 points (3/4)

-4. Espagne 8,687 points (7/8)

-5. Belgique 8,600 points (5/5)

-6. Angleterre 8,125 points (8/8)

-7. Rep. Tchèque 7,250 points (3/4)

-8. France 6,916 points (6/6)

-9. Grèce 6,400 points (4/5)

-10. Pays-Bas 6,200 points (4/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2019 et 2024) :

-1. Angleterre 95,053 points

-2. Espagne 82,114 points

-3. Italie 78,426 points

-4. Allemagne 77,338 points

-5. Pays-Bas 57,500 points

-6. France 57,497 points

-7. Portugal 50,482 points

-8. Belgique 43,000 points

-9. Turquie 35,350 points

-10. Écosse 33,250 points