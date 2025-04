Le Bayern Munich est prêt à sacrifier un international français

Le Bayern Munich va faire une nouvelle révolution cet été. Toujours bien parti pour remporter la Bundesliga cette saison, le Bayern Munich essuie tout de même une sacrée contre-performance en Ligue des Champions après avoir été éjecté par l’Inter Milan. Une défaite qui ne passe pas en Bavière, étant donné que la finale de l’édition 2024-25 se déroulait à Munich. Et si Vincent Kompany devrait être conforté après une première saison en demi-teinte, plusieurs cadres pourraient être sacrifiés.

Après 25 ans de succès en nombre, Thomas Müller a d’ores et déjà annoncé mettre un terme à son aventure avec le Bayern Munich après le Mondial des clubs 2025. Parmi les autres fins de contrat, Eric Dier pourrait prolonger pour rester dans la rotation, alors que le cas Leroy Sané fait encore débat, étant donné que les dirigeants bavarois ont proposé à l’ailier allemand une prolongation de contrat de trois ans… avec une baisse de salaire de 25%.

L’avenir de Dayot Upamecano incertain

Autre départ prévu, celui de Kingsley Coman. L’international français ne devrait pas aller jusqu’au bout de son contrat à l’été 2027 et a déjà été sérieusement approché par l’Arabie saoudite, bien qu’un intérêt d’Arsenal ait été annoncé. Mais ce vendredi, nous avions révélé que Kim Min-Jae aimerait quitter le club l’été prochain après seulement deux ans sous le maillot rouge et blanc. Le défenseur central de 28 ans est ciblé par Chelsea, Newcastle et la Juventus, qui discutent déjà avec l’entourage du Sud-coréen.

L’autre défenseur qui pourrait être sacrifié est un nom plus surprenant, car il s’agit de Dayot Upamecano (26 ans). L’international français arrivera à l’expiration de son contrat en 2026, mais le journal allemand affirme que, malgré ses excellentes performances, sa prolongation est au point mort et il pourrait ainsi partir cet été. Dayot Upamecano réclamerait un salaire trop élevé et son entourage exige actuellement environ 15 millions d’euros de salaire, y compris les primes, pour un nouveau contrat. Les dirigeants du Bayern n’ont donc pas encore donné leur feu vert pour une prolongation et cela compliquerait la donne. L’été risque d’être chaud à Munich.