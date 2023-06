Ligue 2 : Jean-Marc Furlan devrait être le futur entraîneur de Caen

On l’avait quitté en train d’adresser deux doigts d’honneur aux supporters de Clermont en octobre dernier. Deux jours plus tard, Jean-Marc Furlan avait été démis de ses fonctions par Auxerre. Depuis, le technicien de 65 ans n’a pas retrouvé de banc malgré des sollicitations d’Angers et du Paris FC comme nous vous le révélions en mai dernier. D’après nos derniers échos, Furlan était au duel avec Philippe Montanier, coach démis par le Toulouse FC il y a quelques jours, pour obtenir les rênes du Stade Malherbe de Caen.

D’après des informations de Ouest-France parues ce lundi, l’ancien coach de Troyes serait en pôle position pour obtenir le poste. Le quotidien va plus loin et ajoute même que l’issue ne fait plus de doutes à tel point que Furlan sera présenté dans la semaine dans le Calvados. Pour rappel, il compte 5 montées en Ligue 1 à son actif. Un bilan plus que louable qui a forcément pesé dans la balance chez les dirigeants caennais au moment de faire leur choix.

