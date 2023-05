Le Paris FC discute avec Jean-Marc Furlan

Accroché par Metz samedi dernier (1-1), le Paris FC réalise une saison moyenne avec une dixième place. Ce qui est bien loin des objectifs du club, devenu depuis quelques saisons un candidat à la montée en Ligue 1. Alors qu’il arrive en fin de contrat à l’issue de la saison, le coach francilien Thierry Laurey ne sera pas conservé comme l’a révélé L’Équipe durant la journée. Dès lors, il faudra choisir un nouveau capitaine pour mener le navire à bon port la saison prochaine et le Paris FC a déjà une piste concrète.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’ancien coach de l’AJ Auxerre, Jean-Marc Furlan est dans le viseur du club de la capitale. Libre depuis son licenciement du club bourguignon en octobre dernier, le technicien de 65 ans est en contact avec le Paris FC depuis février dernier alors que le club connaissait une mauvaise série. À l’époque, il avait été courtisé par le Maroc pour un poste de DTN mais avait refusé l’approche de la Fédération pour rester dans un rôle de coach numéro un. Les contacts n’ont jamais été coupés entre le Paris FC et Jean-Marc Furlan. Ils restent aujourd’hui très étroits. Participant à trois montées de Troyes en Ligue 1 (2005, 2012 et 2015) ainsi qu’aux promotions de Brest (2019) et Auxerre (2022), Jean-Marc Furlan pourrait donc prendre le pari fou de tenter d’essayer de devenir le premier coach à amener le Paris FC en première division depuis la saison 1978/1979.

À lire

L2 : Bordeaux solidifie sa deuxième place, Metz cale