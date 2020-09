Journal du Mercato : ces 10 joueurs qui vont agiter la fin du marché des transferts

La suite après cette publicité

En France

On commence ce Journal du Mercato en Bretagne. Le Stade Rennais est très actif dans cette fin de mercato. Les Bretons s'intéressent à deux jeunes pépites : Gabriel Veron (Palmeiras) et Mohamed Ihattaren (PSV). Rennes surveille également la situation de Mohamed Simakan. L'actuel leader de la Ligue 1 serait prêt à mettre 15 M€ sur la table mais Strasbourg en réclame 20 pour lâcher son joueur. Dans sa quête de recherche d'un défenseur, Jean-Clair Todibo ne débarquera pas en Bretagne ! Selon nos informations, les Rennais ont lâché l'affaire dans ce dossier. Le joueur de 20 ans se dirigerait désormais vers Everton, Fulham ou Naples.

À l'étranger

On passe à notre focus du jour sur ces joueurs qui vont particulièrement animer cette fin de mercato ! Certains sont sans contrat, d'autres sur le départ de leur club actuel donc nous avons choisi 10 joueurs dont l'avenir est encore incertain à une semaine de la fin de cette fenêtre des transferts. Bien évidemment, ce dossier concerne Edinson Cavani. Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain cet été, l'Uruguayen est toujours sans club. Annoncé proche de Benfica et de l'Atlético de Madrid, El Matador n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied. L'avenir du meilleur buteur de l'histoire du PSG va animer à coup sûr ces derniers jours de mercato. À Chelsea, c'est l'avenir de N'Golo Kanté qui est au cœur des préoccupations. Le Français envisagerait de quitter les Blues avant le 5 octobre et voit deux clubs se livrer bataille pour le recruter. L'Inter est depuis quelques semaines déjà sur les rangs car Antonio Conte adore le joueur et voudrait en faire une pièce maîtresse de son milieu de terrain. Mais les Nerazzurri ne sont pas seuls sur ce dossier puisque Manchester United avance ses pions et aimerait profiter de sa situation pour réaliser l'opération. Toujours dans le club londonien, Tiémoué Bakayko est lui aussi poussé vers la sortie par ses dirigeants. Le milieu de terrain voit l'AC Milan et surtout le PSG s'intéresser de près à son profil. Le club de la capitale française serait d'ailleurs en pourparlers avec Chelsea pour un prêt avec option d'achat (30 à 33 M€).

À l'Olympique Lyonnais, la «grande braderie», comme l'avait évoqué Rudi Garcia, n'est sans doute pas terminée. Annoncé depuis de longues semaines au FC Barcelone, l'avenir de Memphis Depay est toujours aussi flou. Le Néerlandais pourrait quitter les Gones si une offre convenable arrive sur les bureaux de sa direction. Une incertitude d'ici la fin du mercato qui concerne également Houssem Aouar ! Le milieu de terrain fait l'objet d'une cour assidue de la part d'Arsenal qui aurait formulé deux offres concrètes à l'OL. Après une première proposition de 35 M€, refusée par Lyon, les Gunners vont revenir à la charge. Reste maintenant à savoir si la prochaine offre fera craquer les dirigeants lyonnais. Dernier dossier chaud entre Rhône et Saône, celui de Jeff Reine-Adélaïde qui a ouvertement clamé son envie d'ailleurs. Rennes aurait fait une offre de 20 M€, pour le jeune milieu de terrain. Sauf que les Bretons voient le Hertha Berlin s'immiscer et avoir des arguments solides pour convaincre l'OL et le joueur. Toujours dans l'hexagone, le PSG cherche à se débarrasser de Julian Draxler ! L'Allemand serait dans les petits papiers du Zénith Saint-Pétersbourg mais le joueur n'envisage absolument pas un départ cette année et veut aller au bout de son contrat qui expire en juin 2021. En Italie, la Lazio lui ferait également les yeux doux. Un sacré casse-tête pour les Rouge et Bleu qui cherchent à dégraisser… Pour finir avec la Ligue 1, c'est l'un des plus gros dossiers de cet été, le jeune Wesley Fofana n'en finit plus de faire parler de lui. L'AS Saint-Étienne ne veut pas le vendre, alors qu'il a publiquement évoqué ses envies de départs, vers Leicester, notamment. Les Verts ont refusé au moins deux offres des Foxes. La troisième et dernière serait de 32 M€ ! Oui, mais voilà, West Ham est aussi sur les rangs, avec une proposition de 25 M€ + 11 millions de bonus. En Italie, l'AC Milan surveille également le dossier, mais le club lombard doit d'abord vendre avant de pouvoir boucler une telle opération. La dernière semaine du mercato s'annonce intense pour le jeune défenseur stéphanois.

En Angleterre, Manchester United n'a pas renoncé à recruter Jadon Sancho, malgré l'intransigeance du Borussia Dortmund. Pour faire craquer l'écurie allemande, les Red Devils seraient prêts à mettre un peu moins de 100 M€ sur la table. Une sacrée somme qui pourrait faire réfléchir la direction du Borussia. Au Real Madrid, le cas de Luka Jovic est loin d'être réglé. Les Merengues veulent s'en débarrasser et lui veut partir. Ces derniers jours, une piste évoquait notamment un retour à l'Eintracht Francfort, sous forme de prêt. Mais le club de Bundesliga n'en voudrait pas, et n'aurait tout simplement pas prévu de recruter en attaque. La Casa Blanca continue donc de lui chercher un point de chute, mais le chrono continue lui aussi de tourner ! Annoncé proche du PSG et de Manchester City, Kalidou Koulibaly devrait finalement rester à Naples une saison de plus. En effet, le directeur sportif du club napolitain a confié qu'aucune offre satisfaisante n'avait été formulée, ce qui mettait fin à un départ lors de ce mercato. En revanche, la suite de la saison de Michaël Cuisance ne devrait pas s'écrire dans son club actuel, le Bayern Munich. D'après nos informations, il pourrait prendre la direction de Leeds United. Et contrairement à Nice ou Marseille, il ne s'agirait pas d'un prêt avec option d'achat, mais bien d'un transfert définitif.

Les officiels

Enfin, c'est officiel, Ibrahim Sangaré quitte Toulouse pour le PSV Eindhoven. L'ancien joueur du TFC s'est engagé pour cinq ans avec son nouveau club. Benfica a annoncé avoir conclu un accord avec Manchester City pour le transfert de Nicolás Otamendi ! Celui-ci s'élèverait à environ 15 M€. Alors que dans le même temps, les deux clubs ont aussi trouvé un accord pour l'arrivée de Ruben Dias en Angleterre. Cette fois, le prix du transfert serait de 68 M€ pour le défenseur portugais. C’était dans l’air depuis cet après-midi, c’est désormais officiel. L’Olympique de Marseille a bel et bien prêté le latéral droit Abdallah Mohamed Abdallah au club belge de Zulte-Waregem. Revenu d'un prêt de deux ans au Besiktas, Loris Karius (27 ans) quitte Liverpool pour l'Union Berlin, où il est prêté pour cette saison. Enfin, le gardien polonais du PSG, Marcin Bulka, a été prolongé jusqu'en 2025 puis prêté une saison au FC Cartagena.

Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de @marcin_bulka jusqu’au 30 juin 2025. L’international Espoirs polonais est prêté dans la foulée au FC Cartagena (Division 2 espagnole) jusqu’au 30 juin 2021. 👊🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 28, 2020