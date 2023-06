L’AC Milan dévoile son maillot domicile pour la saison 2023-2024

Avec le retrait de points infligé à la Juventus, l’AC Milan, malheureux demi-finaliste de Ligue des champions éliminé face à l’Inter, va finalement retrouver la Coupe aux grandes oreilles la saison prochaine avec sa quatrième place pour une troisième qualification consécutive, une première pour le club lombard depuis plus de 10 ans. Pour fêter cela, l’emblématique club italien a décidé avec son équipementier Puma de proposer un nouveau maillot domicile haut en couleur et différent de la tenue historique du club lombard.

La suite après cette publicité

Cette nouvelle tunique est un hommage à la ville de Milan et l’équipementier allemand a décidé de réinventer les bandes rouges et noires verticales iconiques de l’AC Milan. Si le maillot reste de loin rouge et noir, à y regarder de plus près, on peut deviner un M qui se dévoile. Un choix fort de Puma qui justifie ce maillot censé « représenter la ville de Milan et la nature du club toujours en mouvement ». Ce maillot sera porté par Rafael Leao, Olivier Giroud et Mike Maignan lors du dernier match de la saison de Serie A dimanche 4 juin à San Siro face à l’Hellas Vérone.

À lire

L’AC Milan veut blinder Mike Maignan

Le nouveau maillot domicile de l’AC Milan pour la saison 2023-2024 sera bientôt disponible sur notre boutique partenaire FOOT.FR !