Angers SCO : la méthode Gérald Baticle

Successeur de Stéphane Moulin au poste d'entraineur du SCO d'Angers, Gérard Baticle prend progressivement ses marques au sein de l'effectif angevin. Arrivé depuis environ deux mois, le nouveau tacticien du SCO tente de mettre sa nouvelle méthode de travail en place. Réfutant l'idée d'une véritable révolution à en croire ses propos relayés par L'Equipe : « (je) n'invente rien. Mais on observe beaucoup, on échange et on met en place. On doit être capables de nuancer, évoluer, corriger », il espère permettre au club angevin de figurer plus haut dans le classement la saison prochaine (13e de Ligue 1 en 2020-2021). L'entraîneur âgé de 51 ans axe ainsi son travail sur le management de ses joueurs et le système tactique.

Après avoir testé un schéma à 4 défenseurs lors des deux premiers matches amicaux, Gérard Baticle semble s'orienter vers une défense à trois avec l'apport de deux pistons dans les couloirs. Une organisation permettant à ses joueurs de mieux s'exprimer collectivement. Si la tendance pour le terrain est donnée, l'ancien joueur de l'AJ Auxerre impose également sa philosophie en dehors du rectangle vert : utilisation intensive de la vidéo, exploitation du drone pour analyser les phases de jeu arrêtés. Une nouvelle méthodologie qui n'exclut pas l'importance d'un management adapté à son groupe. Dès lors, le nouveau coach angevin n'hésite pas à utiliser le terrain de football comme comparaison pour faire comprendre à ses joueurs ce qu'il attend d'eux dans leur investissement au quotidien : « c'est simple. Il faut un cadre pour pouvoir s'exprimer, et sur le terrain, il y a des limites. Celui qui franchit les lignes, il s'exclut tout seul. » Règles posées, place au jeu.