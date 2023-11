Thierry Henry et Michel Der Zakarian se sont expliqués

C’est la polémique de ces derniers jours. Michel Der Zakarian (60 ans) n’a pas hésité à tacler Thierry Henry (46 ans) dans un entretien accordé à Midi-Libre. Le coach montpelliérain n’a pas apprécié les récents commentaires du champion du monde 98 sur le niveau de la Ligue 1, estimant, à juste titre, que son expérience monégasque ne plaidait pas vraiment en sa faveur. Sans doute surpris par cette réaction, l’ancien attaquant a préféré réagir sobrement à cette saillie. «Je sais que certains journalistes aiment parler pour certaines personnes mais si vous étiez à la conférence de presse, moi je n’ai attaqué personne. Tout simplement.» Il faut croire que cet épisode est maintenant clôt.

Les deux hommes se sont parlés au téléphone, sans doute pour aplanir les choses. C’est ce que révèle Laurent Nicollin à RMC ce mardi soir. «Je ne vais pas commenter ce que dit chacun. Après je pars du principe que quand on est sélectionneur d’une équipe de France, on doit essayer de valoriser le championnat, démarre le président du MHSC, se rangeant du côté de son entraîneur. Que cela ne lui convienne pas sur certains domaines, pourquoi pas, mais je pense que c’est plus intelligent de discuter avec les gens des clubs pour voir ce qui peut être mis en place.» D’après Nicollin, il n’y a aucun problème entre les deux hommes. «Je pense que c’est quelqu’un (Henry, ndlr) qui a une grande expérience et qui a connu des grands championnats. Après je ne vais pas polémiquer à dire qui a raison ou qui a tort. C’est aussi selon comment on en parle à quelqu’un, en disant qu’untel a dit ceci ou cela, donc on s’emporte. Je crois qu’ils se sont eu au téléphone aujourd’hui. Tout est réglé, il n‘y a pas d’histoire, il n’y a pas de problème.»