L’Espagne choquée par l’agression du père de Lamine Yamal, le Barça vise un dégraissage à 50 M€

Le père de Lamine Yamal agressé

Une nouvelle effroyable est tombée hier lors de la Supercoupe d’Europe entre le Real Madrid et l’Atalanta. Mundo Deportivo reprend une info révélée par la Vanguardia qui fait froid dans le dos. Le père de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, s’est fait poignarder à plusieurs reprises hier soir dans un parking à Mataró, ville située à quelques kilomètres au nord de Barcelone. Dans ses pages intérieures, Marca explique que cette scène d’horreur serait intervenue à la suite d’une bagarre. Le père du jeune Lamine Yamal a rapidement été transporté à l’hôpital de Can Ruti dans un état jugé préoccupant comme le précise le journal AS. Les premières nouvelles sont toutefois rassurantes. Le père de la star du Barça se trouve dans une situation stable, mais reste en observation. Mounir Nasraoui aurait été touché dans le dos d’après les premiers témoignages, alors qu’il promenait son chien. La police a déjà ouvert une enquête. Pour le moment, il est encore trop tôt pour déterminer les circonstances exactes de l’agression, on vous tient au courant. Évidemment, toutes nos pensées pour la victime et la famille.

Le Barça lance son opération dégraissage

Cette fois-ci, le FC Barcelone semble avoir compris qu’avant d’accélérer sur de nouvelles arrivées, le club devra passer par un dégraissage massif ! Et ça s’accélère à en croire le journal Sport. La direction sportive s’emploie à alléger l’effectif et à faciliter les inscriptions. Comme on vous l’a expliqué dans le JT, six joueurs dont la recrue phare de l’été Dani Olmo ne pourront pas prendre part au premier match de la saison. Vitor Roque en fait aussi partie, mais le Brésilien est poussé vers la sortie au même titre qu’Ansu Fati, Mika Faye et Lenglet. Le Barça espère récupérer un chèque de 50 M€ pour tous ces indésirables. Ce qui permettrait aux Culés de gonfler l’enveloppe pour recruter cet ailier tant désiré.

Dénouement imminent pour Osimhen ?

Direction l’Angleterre avec un feuilleton qui se rapproche de son dénouement, du moins on l’espère du côté de Chelsea. Comme le placarde le Daily Mirror, Chelsea a l’intention d’utiliser Lukaku pour obtenir Osimhen. Comme vous le savez, l’obstacle majeur dans le dossier de l’attaquant nigérian reste sa clause libératoire de 120 M€. À Chelsea, on estime qu’il est tout à fait possible de trouver un terrain d’entente puisque Naples a fait de Big Rom le remplaçant d’Osimhen. Un échange qui pourrait donc arranger les deux parties, comme le relaye le Daily Star. Chelsea évalue Lukaku à un peu moins de 50 M€. Comme l’explique le Daily Express, une autre option pour Osimhen serait un prêt d’une saison avec obligation d’achat. Mais le joueur, qui privilégie le PSG, souhaite un transfert sec. À noter que tout accord pour le Nigérian mettrait probablement fin à l’intérêt de Chelsea pour Joao Felix.