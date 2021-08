La Premier League regorge d'internationaux sur le départ !

Bien sûr, il y a Manchester City qui est prêt à briser deux fois d'affilée le record du plus gros transfert de l'histoire du championnat anglais, avec Jack Grealish d'abord, en attendant peut-être Harry Kane. Il y a aussi Chelsea, qui a payé à prix d'or le retour de Romelu Lukaku, et Manchester United qui a enfin obtenu la signature de Jadon Sancho (puis celle de Raphaël Varane). Mais le marché global reste encore plutôt calme de l'autre côté de la Manche, avant le rush final toujours exaltant.

Il va aussi falloir s'intéresser à ce qui se passe du côté des départs, tant on trouve d'internationaux d'envergure en attente de nouveaux challenges. Poussés vers la sortie ou barrés par une forte concurrence, ils sont nombreux à être sur le marché. On pense notamment aux habituels seconds couteaux de Liverpool, Xherdan Shaqiri, sur lequel l'OL a des vues, ou encore l'ancien Lillois et international belge Divock Origi.

La surprise Bernardo Silva

Du côté de Chelsea, c'est le Français Kurt Zouma qui pourrait changer d'air, afin de récupérer un poste de titulaire dans un autre club anglais (West Ham serait à l'affût). Ross Barkley, revenu d'un prêt à Aston Villa, cherche aussi un nouveau point de chute. De bonnes affaires se trouvent aussi du côté d'Arsenal, avec le Brésilien Willian, qui a déçu la saison passée et qui n'est pas considéré comme un titulaire, ou encore Hector Bellerin, qui a perdu du poids dans le vestiaire des Gunners et ne dirait pas non à un départ.

À Tottenham, c'est un autre Français qui est concerné par une réduction drastique de temps de jeu. Il s'agit de Tanguy Ndombélé, dont le nouvel entraîneur des Spurs Nuno Espirito Santo ne paraît pas fan. Mais il faudra sortir le chéquier pour le recruter... D'autres noms prestigieux sont disponibles sur le marché anglais. On pense à James Rodriguez, qui veut partir d'Everton depuis le départ de Carlo Ancelotti. Ou de manière plus surprenante, à Bernardo Silva, homme important du dispositif de Pep Guardiola en 2019-2020 qui semble être désormais barré par Jack Grealish, recrue phare de l'été à chez les Citizens. Alors, qui saura bondir sur ces internationaux en quête de rebond ?