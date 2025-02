Toulouse - PSG : les notes du match

Dans un mois de février très chargé et entre deux matches de barrages contre le Stade Brestois, en C1, un Paris Saint-Germain remanié se présentait au Stadium de Toulouse afin de poursuivre sa bonne dynamique en tête du Championnat. Kvaratskhelia était aligné avec Barcola et Lee en attaque, devant Mayulu, Doué, Ruiz, Beraldo ou encore Safonov dans les buts pour aller enfoncer une formation toulousaine qui n’a plus gagné depuis le 5 janvier dernier.

La suite après cette publicité

Avec moins d’automatismes, les Parisiens ne parvenaient pas à déployer leur jeu et concédaient beaucoup d’occasions de la part des locaux, à l’image d’une première tête de Cresswell repoussée par Safonov (14e), puis d’une frappe d’Aboukhlal passée tout près du cadre (23e). Le PSG s’est chauffé avec une frappe de Beraldo repoussée par Restes sur son propre poteau (35e). Avant que le portier du Tef ne cède sa place sur blessure à Haug (43e).

Toulouse n’en a pas profité

Il fallait attendre la seconde période pour voir le match s’animer, avec de nouvelles occasions toulousaines de Dönnum (50e) et d’Aboukhlal, encore tout près du cadre (46e). Mais le Téf l’a payé cher, puisque sur un corner parisien, Ruiz pouvait reprendre de volée au second poteau pour ouvrir le score (1-0, 54e). Dangereux, à l’image d’un Doué qui trouvait le poteau (60e), le PSG n’était pas à l’abri de l’égalisation et voyait d’ailleurs Luis Enrique s’agacer au fil du match sur son banc de touche.

La suite après cette publicité

Mais Toulouse ne parvenait pas à en profiter et n’osait pas assez se projeter vers la défense adverse. Résultat, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges et assure l’essentiel, en gardant dix points d’avance sur l’Olympique de Marseille. Un résultat parfait avant une semaine intense avec le barrage retour de C1, contre Brest et le déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, la semaine prochaine. De son côté, Toulouse reste au 10e rang avant d’aller au Havre.

L’homme du match : Ruiz (6,5) : Discret en première période, avec peu d’impact dans le jeu parisien, Ruiz a su se montrer décisif après la pause. Bien placé dans la surface, il profite d’un rebond favorable sur la barre de Kjetil Haug pour ouvrir le score d’un joli geste (52e). Le joueur a finalement été le seul buteur de la soirée, et a réalisé un plutôt bon match, apportant une certaine solidité à la formation parisienne. Il a cédé sa place à Vitinha à la 64e minute. Le Portuguais n’a, quant à lui, pas eu d’impact en fin de rencontre.

La suite après cette publicité

Toulouse

- Restes (5,5) : le portier toulousain a vécu une première demi-heure très calme, uniquement sollicité par une frappe de Kvaratskhelia, largement freinée par sa défense. Mais Beraldo est venu titiller le gardien de 19 ans avec une frappe à l’entrée de la surface. Il s’est parfaitement détendu pour envoyer le tir sur son poteau, malgré une forêt de joueurs devant lui (35e). Quelques instants plus tard, il devait intervenir une nouvelle fois, cette fois-ci face à Barcola, qui s’était présenté seul face à lui (37e). Touché à la cuisse, il a été remplacé par Haug (5) à la 43e, impuissant sur le but de Ruiz (52e). Le Norvégien est ensuite intervenu sur un centre-tir de Mayulu (60e), avant de sortir, loin de son but, pour empêcher Barcola de se mettre dans de bonnes dispositions pour le battre (62e). Il n’a plus été inquiété par la suite.

- Canvot (5,5) : le joueur de 18 ans a impressionné par sa maturité. Opposé à Barcola et Doué, qui ont régulièrement interverti leur position, il n’a que très rarement été passé par le dribble. Bien aidé par Donnum, notamment en première mi-temps, il n’a jamais paru déborder ou pris de vitesse.

La suite après cette publicité

- Cresswell (5) : le défenseur central n’est pas passé loin d’être le premier buteur de ce match grâce à une tête puissante sur corner, bien captée par Safonov (14e). S’il s’est montré impeccable face à l’armada francilienne, l’Anglais a moins brillé par ses relances, terminant la partie avec seulement 65 % de passes réussies. Un match correct dans l’ensemble.

- Akdag (5) : le Roumain a affiché de la solidité face à l’attaque de feu qui menaçait l’arrière-garde toulousaine. Toujours bien positionné, il n’a jamais laissé d’espace dans sa zone. Il s’est montré présent dans les duels, à l’instar de cette frappe de Mayulu qu’il contre (51e). Il a bien contribué à protéger Guillaume Restes puis Kjetil Haug Remplacé par Sidibé (79e).

- Donnum (6) : très belle performance de la part du Norvégien. Il a brillé par son habileté technique, à l’image de ce ballon récupéré au poteau de corner : il a fait se lever le stade en éliminant Barcola d’un petit pont, puis Mayulu d’un crochet, avant d’alerter Aboukhlal par une longue transversale (21e). Le gaucher était à l’aise à la passe, lançant à nouveau son coéquipier marocain, qui a frappé au-dessus juste devant Donnarumma (28e). Sur le plan défensif, il a largement contribué à protéger son camp en venant prêter main-forte à son arrière-garde sur presque chaque attaque placée. Dans le deuxième acte, il est l’auteur d’une belle frappe à l’entrée de la surface, qui a forcé Safonov à s’employer pour renvoyer le cuir (49e).

- Casseres (5,5) : discipliné est certainement le mot qui décrit le mieux son match. Le Vénézuélien a parfaitement bloqué l’axe au cours d’une première mi-temps dominée par la possession du PSG, puis a pu davantage s’exprimer avec le ballon en seconde période. Le milieu de terrain n’a jamais pris de risque et a quasiment toujours cherché à assurer l’essentiel. Un match correct et sans fioritures.

- Sierro (5) : le capitaine de l’équipe de Carles Martínez a fait preuve de sérieux tout au long du match. S’il n’a pas été étincelant, il a fait le job, bien que jouant parfois de façon trop scolaire. Sur une situation durant laquelle son équipe aurait pu bénéficier d’une dangereuse contre-attaque, il a préféré jouer derrière plutôt que d’alerter Aboukhlal, qui avait pourtant fait un bon appel dans le couloir (68e). Averti d’un carton jaune orangé après avoir découpé Barcola, qui fonçait vers le but depuis le milieu de terrain (39e). Remplacé par McKenzie (70e), peu influent sur le jeu.

- Suazo (5) : dans son rôle de piston gauche, le Chilien a fait preuve de sérénité. Opposé à Kvaratskhelia en début de match, il n’a jamais montré de faille face au Géorgien. Poussé à défendre lors du premier acte, il n’a pas profité du second pour se projeter davantage vers l’avant. Un match sérieux, mais qui aurait pu être plus enflammé de sa part.

- Babicka (4,5) : le Gabonais a vu son match démarrer fort. Après avoir été bien lancé en profondeur, il aurait pu alerter Magri, mais Pacho est venu l’en empêcher (13e). Plusieurs fois, il a manqué de précision dans les bons coups, à l’image de ce petit ballon par-dessus la défense mal dosé (18e). En seconde période, il s’est montré discret, mais restait percutant lorsqu’il en avait l’occasion. Il a par exemple offert un superbe centre à Aboukhlal sur une contre-attaque, mais son partenaire a manqué sa tentative (60e). Remplacé par Edjouma (79e).

- Magri (4) : l’avant-centre du TFC s’est très peu montré au cours du premier acte. Difficile de lui en vouloir tant Paris a monopolisé le ballon (80 % de possession), mais ses rares prises de balle ont été mal employées. Sur la dernière action toulousaine de la première période, Babicka était sur sa droite, mais son ballon a été donné dans le mauvais timing (45e+1). Il a été très peu en vue en deuxième mi-temps. Remplacé par Messali (70e), qui a parfois tenté d’apporter son soutien en attaque, sans succès.

- Aboukhlal (4,5) : l’ambidextre a, comme toute l’attaque toulousaine, été assez absent. Son plus gros fait d’armes au cours des quarante-cinq premières minutes est cette frappe du pointu en bout de course, qu’il envoie au-dessus des buts après s’être retrouvé à quelques mètres de Donnarumma (28e). Sa deuxième période a démarré plus fort, avec une tête renvoyée en corner par la défense parisienne (46e). Sur un bon centre de Babicka, il a manqué totalement sa reprise du gauche et l’a envoyée nettement au-dessus (60e).

PSG

-Safonov (5,5) : Luis Enrique ayant décidé de faire tourner, Safonov a pris la place de Donnarumma dans les buts parisiens. Peu inquiété en début de match, il réalise une intervention tranquille sur une frappe de Magri dès la 1ere minute de jeu. Il reste serein face aux autres tentatives toulousaines et se jette bien pour capter une tête, bien placée sur corner, à la 12e minute. Il est également resté attentif sur une lourde tentative de Donnum (50e)

-Hakimi (5) : le Marocain a livré ce soir une prestation correcte, sans éclat particulier. Discret en attaque, il a néanmoins offert quelques bonnes passes, mais sans véritablement peser sur le jeu. Défensivement, il a fait le travail sans prendre de risques inutiles. Une performance sans fioritures, où il a rempli son rôle de manière sérieuse, mais sans se distinguer.

-Beraldo (4) : Beraldo connaît une entame de match compliquée, bousculé sur une tentative toulousaine à la 5e minute, où il perd un ballon dangereux dans la surface. Mais il se montre plus inspiré offensivement : bien servi par Kvaratskhelia, il tente sa chance d’une frappe puissante qui, déviée par Guillaume Restes, termine sur le poteau (34e). Une grosse occasion pour le PSG en début de match.

-Pacho (4) : Pacho a connu un début de match compliqué, se faisant prendre dans le dos par Aboukhlal, ce qui a mis en lumière une faiblesse défensive. Le reste de sa prestation a été assez fade, avec une présence moyenne sur le terrain, sans impact notable ni dans les phases défensives, ni offensivement. Remplacé par Marquinhos à l’heure de jeu.

-Hernandez (4,5) : le joueur a montré un bon apport défensif tout au long du match. Il a bien réagi en revenant sur Babicka à la 12e minute, l’empêchant d’aller au but. Défensivement, sa prestation a été solide : il a remporté 3 duels au sol sur 3 et 2 duels aériens sur 2. Sans être spectaculaire, il a assuré un travail efficace

-Ruiz (6,5) : voir ci-dessus.

-Mayulu (6) : Mayulu se montre vigilant dès l’entame, en récupérant un ballon dangereux perdu par Beraldo dans la surface (5e). Actif offensivement, il se projette bien, à l’image d’un joli centre à la 9e minute. Sérieux à la récupération, il apporte de la solidité au milieu parisien. En bonne position, il choisit d’accélérer le jeu et tente une frappe dès la 52e minute. Il se distingue également par un beau centre-tir inspiré à la 59e, ajoutant du dynamisme aux offensives parisiennes. Remplacé finalement par Joao Neves à la 92e.

-Lee (5) : Kang-in Lee réalise un bon début de match, se montrant actif d’entrée avec la première frappe parisienne dès la 4e minute. À l’aise dans les petits espaces, il élimine plusieurs défenseurs avant de tenter sa chance à la 10e. Mais au fil du match, il retombe dans ses travers, manquant de précision. Son coup franc à la 23e minute s’envole loin du cadre, illustrant son manque d’efficacité aujourd’hui. Remplacé par Ousmane Dembélé à la 64e minute de jeu, qui a montré quelques beaux éclairs offensifs sans parvenir à peser sur la fin de la partie.

-Kvaratskhelia (5,5) : aligné en pointe en début de match, Kvaratskhelia s’est fait discret durant la première demi-heure. Mais sur sa première opportunité, il a rappelé qu’il pouvait être dangereux à tout moment : après une belle séquence de dribbles, il parvient à armer une frappe, stoppée par le portier adverse (29e). Quelques minutes plus tard, il se distingue par une passe intelligente pour servir Beraldo (34e), qui tente sa chance à son tour. Globalement, le Géorgien a réalisé un match maîtrisé mais sans éclat

-Doué (5) : actif en première mi-temps, Désiré Doué s’est souvent montré présent en attaque, mais sans parvenir à concrétiser ses efforts. Il délivre néanmoins un beau centre pour Hakimi juste avant la pause (45e), mais ce dernier ne parvient pas à conclure de la tête. Au retour des vestiaires, Doué tente sa chance sur une reprise d’un centre de Mayulu, mais touche le poteau (59e). Un match globalement intéressant dans les efforts, mais trop peu percutant et timide pour peser réellement sur la rencontre.

-Barcola (5,5) : Barcola s’est illustré par un retour défensif solide à la 16e minute, réitérant l’effort peu de temps après. Percutant sur son côté, il a multiplié les initiatives pour percer le bloc toulousain, mais ses tentatives sont restées infructueuses. À la 35e, il a exploité sa vitesse pour prendre de vitesse la défense adverse, mais s’est heurté à un Guillaume Restes impérial. En seconde période, il se présente à nouveau en bonne position dans la surface, mais son tir trop mou vers le centre du but est facilement capté par Kjetil Haug, qui réalise un arrêt sans difficulté. Remplacé par Gonçalo Ramos à la 74e.