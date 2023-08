Real Madrid : la longue traversée du désert de Reinier

La suite après cette publicité

Si le Real Madrid peut être satisfait d’avoir misé sur Vinicius Junior et Rodrigo Goes, le géant merengue ne peut pas en dire autant avec Reinier. Recruté en 2020 contre 30 M€, l’ancien milieu de terrain de Flamengo faisait partie de la politique madrilène visant à recruter les meilleurs talents en devenir de la Serie A brésilienne dès leur plus jeune âge.

Un bilan famélique

Trois ans plus tard, Reinier n’a que 21 ans, mais il ne vit pas le même bonheur que ses compatriotes à Madrid. Intégré au Real Madrid Castilla dès son arrivée en Europe, le Brésilien a ensuite enchaîné avec deux prêts au Borussia Dortmund (pendant deux ans) et à Girona. Deux expériences qui se sont révélées peu concluantes.

En trois ans, Reinier n’a été titularisé qu’à six reprises et son bilan statistique est très maigre (3 buts, 2 passes décisives en 57 matches). En juillet dernier, un nouveau retour à Girona était évoqué, mais depuis, plus de nouvelles. C’est le calme plat. Ce mercredi, AS fait le point sur la situation du Merengue. Et ce n’est pas brillant.

Aucun club ne s’est manifesté

Reinier s’entraîne seul à Valdebebas, le centre d’entraînement du Real Madrid. Le Brésilien est toujours sous contrat avec la Casa Blanca (jusqu’en 2026), mais il doit se contenter d’entraînements avec le Real Madrid Castilla et des sessions en solitaire. Pourquoi le laisser s’entraîner seul et pas avec le Castilla ?

Raul estime qu’il n’est pas nécessaire d’inclure Reinier dans ses entraînements à temps plein tant que le futur du joueur n’est pas assuré. Tenu à distance du groupe de l’équipe première depuis un mois, Reinier vit une traversée du désert problématique. Car aucun club n’est venu le solliciter même si les derniers instants du mercato promettent toujours des surprises.