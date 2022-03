PSG : Hugo Lloris défend Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Dirigé pendant plusieurs saisons par Mauricio Pochettino à Tottenham, Hugo Lloris a assisté au naufrage de son ancien entraîneur face au Real Madrid. Comme tout le monde, le capitaine de l'Equipe de France ne comprend pas comment le PSG a pu se faire éliminer en ayant autant dominé pendant deux rencontres. Il estime cependant que la faute ne peut pas venir que du coach argentin, et n'oublie pas non plus de louer la performance XXL de Karim Benzema.

«C'est difficile pour moi d'être objectif, par rapport à ma relation avec Mauricio. Visiblement, au PSG, le problème ne vient pas d'une seule personne... Après, c'est le très haut niveau, c'est comme ça, mais ce qui m'attriste, c'est que le PSG est au-dessus du Real pendant 150 minutes sur 180. Il y a une demi-heure où cela s'équilibre, et le reste où Paris perd le fil... Après, Karim, ce soir-là, est immense. C'est difficile de qualifier cette performance, mais elle est digne des plus grands», explique-t-il dans les colonnes de L'Equipe.