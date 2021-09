Une folle prime à la signature pour Mbappé ?

L'avenir de Kylian Mbappé (22 ans) s'inscrit en pointillés. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant ne se verrait au plus au Paris SG. Selon les informations de As, le champion du monde 2018 ne jurerait que par le Real Madrid. Et que la Casa Blanca se prépare, l'international tricolore (49 sélections, 17 réalisations) pourrait se montrer très gourmand.

La suite après cette publicité

El Pais explique en effet que des proches conseillers du jeune homme lui conseilleraient de demander 140 M€ de prime à la signature, soit 50% de sa valorisation actuelle par plusieurs entreprises spécialisées (280 M€). Un sacré pactole à sortir pour la Casa Blanca, qui aurait été jusqu'à offrir 200 M€ l'été dernier au PSG pour son transfert.