Bundesliga : Heidenheim prend le premier point de son histoire contre le Borussia Dortmund

Ce vendredi, le Borussia Dortmund a ouvert la troisième journée de Bundesliga avec la réception du promu Heidenheim. Et dès les premières minutes de jeu, le BVB a pris l’ascendant en marquant deux buts dès le premier quart d’heure grâce à Julian Brandt (7e) et Emre Can (15e) sur penalty.

Classement général Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Union Berlin 6 2 6 2 0 0 8 2 2 Bayern Munich 6 2 6 2 0 0 7 1 3 Leverkusen 6 2 4 2 0 0 6 2 4 Wolfsbourg 6 2 3 2 0 0 4 1 5 Fribourg 6 2 2 2 0 0 3 1 6 Dortmund 5 3 1 1 2 0 4 3 7 Francfort 4 2 1 1 1 0 2 1 8 Leipzig 3 2 3 1 0 1 7 4 9 Stuttgart 3 2 1 1 0 1 6 5 10 Hoffenheim 3 2 0 1 0 1 4 4 11 Augsbourg 1 2 -2 0 1 1 5 7 12 M'gladbach 1 2 -3 0 1 1 4 7 13 Heidenheim 1 3 -3 0 1 2 4 7 14 Mayence 1 2 -3 0 1 1 2 5 15 Bochum 1 2 -5 0 1 1 1 6 16 Cologne 0 2 -2 0 0 2 1 3 17 Darmstadt 0 2 -4 0 0 2 1 5 18 Brême 0 2 -5 0 0 2 0 5 Voir le classement complet

Pourtant, le promu s’est rebiffé au retour des vestiaires. Et alors que Dincki a réduit l’écart pour Heidenheim, Kleindiest a réussi à remettre les deux équipes à hauteur à la 82e minute. Tenant bon, les hommes de Frank Schmidt ont même été proches de prendre l’avantage mais devront se contenter d’un point, le premier de leur histoire en Bundesliga. En face, la désillusion est immense pour le club de la Ruhr, accroché pour la deuxième fois cette saison déjà.