Ligue 1 : le LOSC n'y arrive toujours pas et cale face à l'AS Saint-Etienne

Cette troisième journée de Ligue 1 nous concoctait une belle affiche ce soir entre l'AS Saint-Etienne et le LOSC à Geoffroy-Guichard. Humilié à domicile par l'OGC Nice de Christophe Galtier (0-4), le champion de France devait absolument se reprendre pour lancer sa saison. Côté stéphanois, on attendait avec impatience un premier succès après les deux nuls obtenus face à Lorient (1-1) et Lens (2-2). Pour cette confrontation, Claude Puel alignait un 4-3-3 avec le trio Hamouma, Khazri, Bouanga en attaque. Jocelyn Gourvennec optait pour un 4-4-2 avec le duo Yilmaz-David en pointe.

Dès l'entame, les Stéphanois essayaient de mettre de l'impact dans les duels et de presser haut pour gêner les Lillois. Il fallait attendre la 17ème minute pour entrevoir la première opportunité stéphanoise. Sur la droite, Maçon récupérait le cuir et transmettait à Hamouma. Le centre de l'attaquant des Verts trouvaient la tête de Bouanga qui ne cadrait pas. Le rythme du match ne s'avérait pas exceptionnel et les occasions se faisaient rares. Après la première demi-heure, le champion de France montrait enfin le bout de son nez et s'approchait dangereusement des buts stéphanois.

Les Verts n'abdiquent pas

Une tendance qui se matérialisait par l'ouverture du score nordiste. David récupérait un ballon perdu par Bouanga et avec la complicité d'un joueur stéphanois trouvait Yilmaz. Le buteur turc dans la surface ne tergiversait pas et décochait une frappe limpide qui trompait Green (0-1, 38e). A la pause, les Dogues menaient au score malgré la détermination affichée par les Verts. Au retour des vestiaires, les hommes de Gourvennec manquaient le break par Bamba dont la frappe était repoussée par Green (47e). L'ASSE tentait de revenir dans le match et Hamouma bien servi par Bouanga voyait sa tentative filer au dessus (51e). Mais le LOSC prenait le contrôle du jeu et Xeka alertait David dans la surface qui butait sur Green bien sorti (55e). Le portier stéphanois devait s'employer deux minutes plus tard sur un coup-franc vicieux de Yilmaz (57e). Clairement en dessous de son adversaire du soir, l'AS Saint-Etienne s'en remettait à des exploits individuels pour s'approcher des buts de Grbic.

Bouanga effectuait une chevauchée fantastique mais sa frappe s'envolait dans les travées de Geoffroy-Guichard (66e). En fin de match, l'ASSE tentait de recoller au score mais manquait d'imagination aux abords de la surface lilloise. Les visiteurs se procuraient au contraire une grosse occasion avec Yazici bien lancé par Yilmaz qui voyait sa frappe repoussée par Green (83e). Mais contre toute attente, les Verts égalisaient deux minutes plus tard. Nordin frappait un corner repris victorieusement de la tête par Sow (1-1, 85e). Le match s'emballait et Yilmaz perdait son duel face à Green (88e). Avec ce résultat nul, le LOSC s'emparait provisoirement de la treizième place, et les Verts se hissait à la neuvième position au classement.

