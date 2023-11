Kylian Mbappé violemment insulté par un un joueur brésilien

Kylian Mbappé (24 ans) est souvent loué pour sa communication. Mais le Français aurait peut-être dû tourner sept fois la langue dans sa bouche lorsqu’il a évoqué en mai 2022 le football sud-américain. « L’avantage qu’on a nous les Européens, c’est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts. Là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné.» Depuis, KM7 est régulièrement attaqué sur le sujet, lui qui a vu l’Argentine remporter le dernier Mondial.

Ce jeudi, Felipe Melo (40 ans, Fluminense) a critiqué Mbappé à ce sujet. L’ancien international brésilien n’a pas mâché ses mots au micro de TNT Sports. « (Kylian) Mbappé est un imbécile. Il a marqué trois buts en finale, mais l’Argentine est devenue championne, et Messi est le meilleur joueur du monde. Il a encore beaucoup à apprendre, il ne peut pas parler du football sud-américain. C’est un grand joueur, qui gagnera trois ou quatre Ballons d’Or, mais il doit se taire. Ils viennent d’Europe pour chercher des joueurs ici, pas en France. Heureusement, je n’ai pas eu la chance de jouer contre lui, mais je ne sais pas si c’est une chance pour moi ou pour lui.» KM7 est rhabillé pour l’hiver.