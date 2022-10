Premier League : Arsenal freiné par Southampton, Aston Villa corrige Brentford, Leicester écrase les Wolves

Suite de la 13ème journée de Premier League ce dimanche avec Arsenal, qui pouvait confirmer son début de saison réussi en reprenant 4 points d'avance sur son dauphin Manchester City. Sur la pelouse de Southampton, les hommes de Mikel Arteta ont montré deux visages. Le premier très séduisant en première période avec une nette domination qui s'est logiquement soldée par un but. Déjà buteur ce jeudi en C3 face au PSV, Granit Xhaka a récidivé d'une belle frappe du droit (1-0, 11e). Mais voilà, après ce but, les Gunners ont fini par tomber dans un faux rythme et ont totalement relancé une équipe des Saints qui souffrait.

Au retour des vestiaires, Arsenal a doucement, mais sûrement reculé, a perdu le contrôle du ballon, a commis quelques erreurs aussi bien en défense qu'au milieu. Résultat, Southampton a repris confiance et c'est aussi logiquement que la bande de Ralph Hasenhüttl a fini par égaliser. Sur une belle action collective, Stuart Armstrong croisait sa frappe et trompait Ramsdale (1-1, 65e). Malgré un réveil en fin de match, Arsenal ne trouvera plus la faille et concède donc son premier match nul de la saison. Si les Gunners restent en tête de Premier League, ils voient par contre la bande d'Erling Haaland revenir à deux petits points.

Sans Steven Gerrard, Aston Villa atomise Brentford

Pour sa première sans Steven Gerrard, Aston Villa a, de son côté, corrigé Brentford (4-0) et se relance donc enfin en Championnat après 4 matches sans victoire. En plein doute après un début de saison moyen, les Villans ont répondu présent grâce notamment à Danny Ings, qui a inscrit un doublé. Leon Bailey et Ollie Watkins ont aussi participé à la fête. C'était aussi la fête du côté de Leicester, qui, après sa victoire face à Leeds le week-end dernier, a confirmé ce dimanche face à Wolverhampton. Une large victoire 4-0 des Foxes avec des buts de Jamie Vardy ou encore James Maddison.

Enfin dans le dernier match de 15 heures, Leeds a chuté pour la 6e fois de la saison. Cette fois-ci à domicile face à Fulham. L'inévitable Aleksandr Mitrovic a encore une fois trouvé le chemin des filets dans ce match inscrivant ainsi son 9e but de la saison (en 12 matches) et permettant surtout à Fulham de s'installer à la 7e place du classement, devant Liverpool qui a un match en moins.

Les résultats de 15h