Real : Isco fait son autocritique sur la fin de son passage à Madrid

Isco (31 ans) est l’un des joueurs les plus utilisés de Manuel Pellegrini cette saison avec le Bétis. Comme son match contre le Barça ce week-end l’a de nouveau démontré, auteur d’un doublé en trois minutes, le milieu espagnol renaît chez les Andalous. Le Real Bétis, qui avait au départ signé un contrat d’un an avec lui, l’a prolongé en décembre jusqu’en 2027, ce qui témoigne de leur confiance pour leur nouveau joueur. Isco est parti du Real Madrid avec un goût amer, sur une fin de parcours décevante. L’international espagnol lui-même a fait son autocritique dans une interview à Universo Valdano de la Movistar : « Aujourd’hui, je reconnais qu’à ce moment-là, j’ai perdu un peu d’enthousiasme pour faire mes preuves, pour jouer, pour prendre la place d’un coéquipier et c’est quelque chose que j’avais déjà fait auparavant. Je me suis un peu effondré et je n’ai pas eu la force mentale de renverser la situation que j’avais eue à d’autres occasions. »

Isco dit en vouloir plus à lui-même qu’à d’autres : « En fin de compte, celui qui regrette le plus, c’est moi. Je dis cela maintenant que beaucoup de temps a passé et que j’ai retrouvé le plaisir de jouer au football comme un petit garçon. À l’époque, je me battais avec tout le monde, j’accusais untel, untel, untel et je me sentais victime alors que je ne l’étais pas ». Désormais plus en confiance, le milieu offensif du Real Bétis est sur une saison avec cinq buts et trois passes décisives. Il pourrait également être associé à Nabil Fekir (30 ans), dans une association très technique, lors des prochains matchs.