Barça : Xavi défend Frenkie de Jong

En conférence de presse avant de débuter sa saison 2022/2023 par la réception du Rayo Vallecano au Camp Nou (samedi 13 août, 21 heures), l'entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez n'a pas hésité à défendre son milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong (25 ans), annoncé partant vers l'Angleterre.

«C'est un joueur important et je peux l'utiliser. Il y a un marché jusqu'au 31 août. Nous ne savons pas ce qui va se passer avec Frenkie, Auba ou toute l'équipe. (...) J'ai vu des applaudissements pour Frenkie. Le public est souverain. Tout le monde fait un effort pour nous rendre meilleurs. Nous sommes une famille. Ensuite, cela dépend de la performance. Tous deux peuvent parfaitement aider l'équipe, le groupe et le club. Je n'ai pas à me plaindre d'eux.»