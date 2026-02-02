Menu Rechercher
OM : Keyliane Abdallah prêté en Espagne

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Keyliane Abdallah @Maxppp

Comme cela était annoncé ce matin, le jeune ailier droit de l’Olympique de Marseille, Keyliane Abdallah (19 ans), quitte temporairement le club phocéen. Le joueur va découvrir l’Espagne où il a été prêté au Nastic Tarragona, club partenaire de l’OM.

Olympique de Marseille
𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗞𝗲𝘆𝗹𝗶𝗮𝗻𝗲 𝗔𝗯𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮𝗵 🙌

Le jeune attaquant 🇫🇷 rejoint le Gimnàstic de Tarragone en prêt jusqu'à la fin de la saison.
«L’attaquant, Keyliane Abdallah, est prêté au Gimnàstic Tarragona pour la fin de saison 2025-2026. Arrivé au centre de formation de l’Olympique de Marseille durant l’été 2021, Keyliane Abdallah, Champion U17 en 2023 et vainqueur de la Coupe Gambardella 2024, est prêté au Gimnàstic Tarragona. Le club espagnol est treizième du groupe B de troisième division», peut-on lire dans le communiqué.

Pub. le - MAJ le
