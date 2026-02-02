OM : Keyliane Abdallah prêté en Espagne

Comme cela était annoncé ce matin, le jeune ailier droit de l’Olympique de Marseille, Keyliane Abdallah (19 ans), quitte temporairement le club phocéen. Le joueur va découvrir l’Espagne où il a été prêté au Nastic Tarragona, club partenaire de l’OM.

«L’attaquant, Keyliane Abdallah, est prêté au Gimnàstic Tarragona pour la fin de saison 2025-2026. Arrivé au centre de formation de l’Olympique de Marseille durant l’été 2021, Keyliane Abdallah, Champion U17 en 2023 et vainqueur de la Coupe Gambardella 2024, est prêté au Gimnàstic Tarragona. Le club espagnol est treizième du groupe B de troisième division», peut-on lire dans le communiqué.