RC Lens : Mike Mode, nouveau responsable du recrutement

Le RC Lens tient son nouveau responsable du recrutement. Convaincu par le travail de Mike Mode, jeune français de 25 ans, du côté du Séville FC, les dirigeants artésiens ont décidé de miser sur cet ancien joueur amateur, qui était déjà scout pour le dernier vainqueur de la Ligue Europa. Après avoir travaillé aux côtés de Monchi, depuis parti à Aston Villa, Mike Mode a lui aussi quitté le club andalou.

Fort de cette très belle expérience en Espagne, le Français va donc s’offrir un nouveau challenge excitant. Nous sommes ainsi en mesure de vous affirmer qu’il va intégrer le RC Lens, actuel sixième de Ligue 1, en tant que responsable du recrutement. Une belle récompense pour lui, confirmant toutes ses aptitudes… En parallèle, Frédéric Hébert et Romain Peyrusqué pourraient quitter le club Sang et Or.