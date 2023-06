Le Bayern Munich prêt à changer son fusil d’épaule pour son attaquant !

La suite après cette publicité

Le marché du neuf est porteur. Chelsea, Manchester United, le Bayern Munich, le PSG et peut-être le Real Madrid, voilà autant de cadors européens à la recherche d’un nouveau buteur d’envergure. Cela promet donc un immense jeu de chaises musicales. Reste à savoir qui va lancer la musique. Probablement le Bayern, puisque le club munichois a déjà bien avancé ses pions concernant Harry Kane.

Seulement, si un accord semble avoir déjà été conclu avec l’attaquant anglais, le plus difficile commence avec les négociations avec Tottenham et son président Daniel Levy. Une première offre a été repoussée et les dirigeants bavarois se demandent s’il est opportun d’investir plus de 70 M€ sur un joueur de bientôt 30 ans.

Osimhen a déjà dit oui au Bayern

Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, il est en tout cas fait état d’un vrai retour de flamme pour Victor Osimhen, l’une des stars annoncées de ce mercato estival. Déjà parce qu’il est plus jeune (24 ans), ensuite parce que Thomas Tuchel l’adore et aurait déjà demandé à le recruter quand il officiait du côté de Chelsea. Mais voilà, Osimhen coûte aussi très cher si l’on en croit la volonté du président De Laurentiis de le vendre à 180 M€.

Le journal italien assure que le Bayern a déjà l’accord du joueur de rejoindre la Bavière cet été. Comme nous vous l’avions révélé, l’ancien Lillois privilégie la Premier League et le Bayern, loin devant le PSG, autre courtisan annoncé. Un transfert semble donc réalisable, mais il faudra trouver un terrain d’entente avec le Napoli. Cela tombe bien, les deux clubs sont déjà en affaire pour le défenseur sud-coréen Kim Min-Jae, en passe d’être recruté par le Bayern…