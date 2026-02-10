Portugal : José Mourinho pourrait devenir le sélectionneur après la CDM 2026

Selon des sources d’ESPN au Portugal, l’avenir de la sélection portugaise pourrait prendre une tournure très médiatique après la Coupe du monde. Alors que Roberto Martínez arrivera au terme de son contrat, la Fédération réfléchirait déjà à la suite, avec l’idée d’ouvrir un nouveau cycle à la tête de la Seleção. Dans ce contexte, plusieurs scénarios sont évoqués en interne, avec la volonté de confier l’équipe nationale à une figure forte du football portugais.

La suite après cette publicité

Toujours d’après ces mêmes sources, José Mourinho, actuellement sur le banc du Benfica, devrait se voir proposer le poste de sélectionneur national une fois le mandat de Roberto Martínez terminé. Ce serait une première pour Mourinho, jamais encore sélectionneur, et un choix qui ne manquerait pas de marquer les esprits au Portugal comme à l’international.