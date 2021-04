Premier League : Manchester United se défait de Burnley et continue sa belle série

Pour assurer sa deuxième place en Premier League, Manchester United devait continuer sa série de onze matchs sans défaite face à Burnley cet après-midi à l’occasion de la 32ème journée de championnat. Match important pour Burnley également dont le maintien n’est pas assuré avec cette 17ème place avant le coup d’envoi. En cas de succès, les Clarets pouvaient remonter à la 14ème place et prendre un bon bol d’oxygène ce dimanche.

En première période, aucun but n’était inscrit et les deux équipes rentraient aux vestiaires avec un score nul et vierge au tableau d’affichage. En seconde période, ça se débloquait d’abord par l’intermédiaire de Greenwood pour les Red Devils (48e, 1-0) avant que Tarkowski ne vienne rapidement gâcher la fête (50e, 1-1). Et il faudra attendre la 84e minute de jeu pour que Man U retrouve la faille grâce à Greenwood qui s’offrait un doublé dans ce match. En fin de match, Cavani venait assurer la victoire mancunienne (3-1, 92e) et permettre aux hommes d'Ole Gunnar Solskjaer de prendre les trois points face à Burnley. 12ème match consécutif sans défaite pour les pensionnaires d’Old Trafford, 5 victoires d’affilée. Mauvaise opération pour les Clarets qui loupent l’occasion de grimper au classement.

Le classement de la Premier League