Ligue 1 : un OL chanceux s’impose à Nantes et monte sur le podium

Suite de la 21e journée de Ligue 1 ce samedi soir avec l’Olympique Lyonnais, qui avait l’occasion de passer devant l’OM et de prendre la troisième place du classement, en attendant évidemment le Classique entre Marseille et le PSG ce dimanche soir. En déplacement du côté de la Beaujoire pour y défier le FC Nantes, la formation de Paulo Fonseca était en pleine confiance avec 12 succès consécutifs toutes compétitions confondues. En face, des Nantais qui restaient sur trois défaites de suite et qui devaient donc se relever à domicile.

L’équipe dirigée par Ahmed Kantari se présentait avec une défense à cinq et un trio offensif emmené par Abline, Cabella et Mohamed. Les Lyonnais misaient sur le phénomène Endrick pour enflammer la rencontre. Le Brésilien était accompagné de Pavel Šulc et Alfonso Moreira pour dynamiter l’attaque. Et après un début de rencontre manqué, avec notamment un poteau concédé (8e), l’OL montait petit à petit en puissance et monopolisait le cuir. Les occasions étaient clairement lyonnaises, mais Anthony Lopes gardait sa cage inviolée. Du moins jusqu’à la demi-heure de jeu.

Nantes touche trois fois les montants

Sur un centre-tir d’Alfonso Moreira, Pavel Šulc glissait son pied et déviait le cuir dans les buts de Lopes pour l’ouverture du score (26e, 0-1). Un but qui venait récompenser la domination lyonnaise. Le score aurait même pu être plus salé sans les arrêts de Lopes devant Endrick et Moreira. Il fallait attendre quasiment la fin du premier acte pour voir la réponse nantaise. Alors forcément, au retour des vestiaires, Ahmed Kantari changeait les choses et faisait entrer Youssef El-Arabi à la place de Mostafa Mohamed, trop discret.

L’entrée du Marocain de 39 ans changeait complètement le visage de son équipe et El-Arabi faisait des misères à la défense lyonnaise. En cinq minutes à peine, il plaçait une tête sur le poteau de Grief et l’obligeait à une autre parade dans la foulée. Le match basculait ensuite complètement à l’heure de jeu, au moment où Endrick, coupable d’une vilaine faute, était expulsé directement par l’arbitre (58e). Réduit à dix, l’OL se contentait de subir les vagues nantaises, emmenées par un El-Arabi en feu. Mais alors que Grief était sauvé une troisième fois par son poteau (90e), le score ne bougeait plus. Les Lyonnais ont souffert, mais ont fini par tenir face à des Nantais valeureux qui ont tout tenté. Avec ce succès, Lyon est troisième de Ligue 1, tandis que Nantes pointe toujours à la 16e place