Kevin Mbabu quitte Wolfsbourg pour Fulham

C'est encore un joli coup pour Fulham, de retour en Premier League. Les Cottagers ont officialisé le transfert du latéral droit suisse Kevin Mbabu pour 7,6 millions d'euros en provenance de Wolfsbourg. L'international de la Nati (22 sélections) s'engage pour les trois prochaines saisons avec le promu anglais, avec une possibilité de prolongation d'une année supplémentaire assortie au contrat.

«Je suis heureux d'être ici en tant que joueur du Fulham Football Club. C'est un soulagement et maintenant je peux me concentrer sur mes objectifs et ceux du club, et aider l'équipe à réussir. La première étape est de rester en Premier League, de rester stable dans le championnat, et ensuite pourquoi ne pas viser le top 10 ?», a-t-il déclaré au média officiel dans le communiqué des Lilywhites.