Le Real Madrid sur le point de se séparer de trois joueurs

L'heure est au dégraissage d'effectif au Real Madrid. Après avoir officialisé les venues d'Antonio Rüdiger libre en provenance de Chelsea, puis déboursé 80 M€ pour Aurélien Tchouameni, il est temps de faire quelques économies avant de s'attaquer à d'autres dossiers. D'après Mundo Deportivo, trois éléments sont sur le départ et pourront alléger la masse salariale.

Il y a d'abord le grand flop Luka Jovic. Arrivé pour 63 M€ à l'été 2019, le Serbe n'a jamais réussi à s'adapter à l'environnement du champion d'Espagne. On lui attribue également une hygiène de vie pas toujours en adéquation avec le quotidien d'un sportif de haut niveau. Il est sur le point de filer à la Fiorentina sous la forme d'un prêt d'une saison.

Reinier vers un transfert sec

Takefusa Kubo semble lui aussi avoir trouvé preneur. La Real Sociedad, déjà intéressée par le passé par les services du Japonais, est cette fois en train de parvenir à ses fins. On se dirige ici aussi vers un prêt comme ce fut le cas à Majorque, Getafe ou encore Villarreal. Le Real Madrid l'aurait bien conservé mais son quota de joueurs extra-communautaires est déjà atteint.

Enfin, Reinier devrait ne pas faire long non plus dans le club de la capitale espagnole. Prêté au Borussia Dortmund cette saison où il n'a pas beaucoup joué (405 minutes au total), le jeune Brésilien, qui n'a pas non plus de passeport européen, devrait prendre la direction de Benfica. On parle cette fois d'un transfert sec à en croire la presse ibérique. Le dégraissage ne fait que commencer au Real Madrid, en attendant la résolution des cas Mariano, Ceballos ou encore Marco Asensio.