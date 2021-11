Ligue 1 : l'Olympique Lyonnais s'exporte bien et s'impose à Montpellier

A l'occasion de la quinzième journée de Ligue 1, le MHSC accueillait l'Olympique Lyonnais à la Mosson. Battus sèchement par le Stade Rennais (2-0), le week-end dernier, les Héraultais voulaient se relancer devant leur public. Côté lyonnais après un début de semaine mouvementé suite aux incidents qui ont émaillé le match face à l'OM, la victoire en Ligue Europa face à Bröndby (3-1) a ramené un peu de quiétude en interne. Pour cette affiche de 17 heures, Olivier Dall'Oglio alignait un 4-4-2 avec le duo Mavididi, Germain en attaque. Peter Bosz optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Slimani en pointe.

Si l'OL essayait de presser son adversaire, le MHSC se procurait les premières opportunités du match. Pas attaqué, Souquet tentait sa chance à l'entrée de la surface mais sa frappe était bien captée par Lopes (9e). Dans la foulée, Mavididi filait côté droit et distillait un excellent centre pour Mollet dont la frappe heurtait la transversale (9e). Il fallait attendre la 14e pour entrevoir la première occasion lyonnaise du match. Bien servi à l'entrée de la surface, Paqueta crochetait son adversaire et voyait sa frappe détournée en corner par Omlin.

L'OL plie mais ne rompt pas

Ce n'était que partie remise pour l'Olympique Lyonnais qui ouvrait le score trois minutes plus tard. Sur la droite, Gusto distillait un bon centre pour Slimani dont la volée s'écrasait sur la barre. Paqueta suivait bien et catapultait le ballon de la tête au fond des filets (0-1, 17e). Juste avant la demi-heure de jeu, un nouveau frisson parcourait les travées de la Mosson. Guimaraes frappait un coup-franc tendu qui passait devant tout le monde dans la surface sans pouvoir être repris (28e). Par la suite, le rythme de la rencontre chutait et les occasions se faisaient rares. Sur un corner frappé par Mollet, Sakho en bonne position dans la surface voyait sa tentative contrée par Denayer (45+1).

Au retour des vestiaires, les hommes de Dall'Oglio se montraient plus entreprenants et Mollet distillait un bon centre pour Gioacchini dont la tête était bien captée par Lopes (48e). Le MHSC accentuait la pression sur les buts de Lopes et Mollet bien servi par Mavididi voyait sa frappe bien captée par le portier rhodanien (57e). Dans un temps fort, le MHSC multipliait les occasions mais la frappe de Mavididi était bien maîtrisée par Lopes (66e). L'OL laissait passer l'orage et manquait le break de peu. Bien lancé dans le dos de la défense par Thiago Mendes, Dembélé butait sur la sortie d'Omlin (77e). Quelques secondes plus tard, Toko Ekambi bien servi par Aouar dans la surface tentait une frappe enroulée détournée en corner par Omlin (78e). Grâce à ce sixième succès de la saison, l'Olympique Lyonnais remontait à la septième place au classement. Le MHSC n'avançait plus et reculait au onzième rang.

