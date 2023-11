EdF : Kingsley Coman évoque sa passion pour les échecs… avec N’Golo Kanté

Dans un entretien accordé à l’émission En Aparté de Canal +, l’ailier français du Bayern Munich, Kingsley Coman, a évoqué sa passion pour les échecs, qu’il partage avec son coéquipier en sélection - mais absent lors de ce rassemblement, N’Golo Kanté. «Je maîtrise très bien. Après je ne vais pas être prétentieux. C’est un jeu que j’aime beaucoup. Ça me permet de m’évader, même si j’ai calmé un peu…»

«J’étais à fond dedans pendant un moment et je jouais énormément, poursuit l’international tricolore aux 52 sélections (5 buts). Et maintenant, j’ai calmé un peu parce que je veux quand même que ce soit plus une thérapie qu’un autre sport. Il y avait deux-trois personnes qui jouaient dont N’Golo Kanté. J’ai souvent joué contre lui en équipe de France et il avait un bon niveau.» Echec et Co-mat.