Ligue des Champions : les statistiques de dingue de Karim Benzema

Karim Benzema est en mission. Précieux dans la conquête du titre en Liga, dont il est actuellement le meilleur buteur avec 26 réalisations, l'international tricolore espère mener les siens au sacre en Ligue des Champions. Hier soir face à Manchester City, l'ancien joueur de l'OL n'a pas tout réussi. Il a même été plutôt muselé un moment. Mais il n'a jamais lâché l'affaire, même quand son équipe était menée 1 à 0. Il a motivé ses coéquipiers tout en continuant son travail de sape au sein de la défense mancunienne. Et tout cela a fini par payer.

La suite après cette publicité

A la 90e, il a parfaitement servi Rodrygo pour l'égalisation (1-1). Puis KB9 a enfilé son costume de héros en obtenant un pénalty à la 95e minute suite à une faute de Ruben Dias. Entouré de plusieurs joueurs de City venus le déconcentrer, il a parfaitement répondu en prenant Ederson à contrepied et en offrant la qualification au Real Madrid. Une nouvelle soirée réussie pour Benzema, qui a été encensé notamment pas la presse anglaise.

Benzema continue d'empiler les buts

Le Telegraph, qui lui a donné la note de 8, a écrit : «il a pris vie à la fin du temps réglementaire avec une passe décisive. Puis, dans les 30 minutes supplémentaires, il a obtenu et marqué le penalty. Un tireur tellement cool quand la pression était forte». Bien dans ses baskets, le Français reste sur une belle série puisqu'il a marqué 10 buts face aux trois derniers adversaires du Real Madrid en C1. En effet, il a marqué un triplé face au PSG, 4 buts face à Chelsea et 3 face à Man City.

Ce qui lui permet de conforter sa place de meilleur buteur de la Ligue des Champions 2021-22 puisqu'il totalise 15 réalisations. Il devance Robert Lewandowski (13 buts), déjà éliminé avec le Bayern Munich. Mohamed Salah (8 buts) et Sadio Mané (5 buts), qu'il affrontera en finale le 28 mai prochain, semblent distancés. Ce serait la première fois que KB9 remporterait le titre de meilleur buteur en C1. Une compétition où il affiche à présent un bilan de 86 buts.

Le Ballon d'Or en ligne de mire

Il est donc le troisième meilleur buteur de l'histoire de cette compétition, à égalité avec Lewy, et derrière CR7 (140 buts) et Lionel Messi (125). De sacrées statistiques pour le joueur né en 87 qui a également inscrit 10 buts en phases à élimination directe en Ligue des Champions cette saison. «Seul Cristiano Ronaldo en 2016-17 a fait aussi bien sur une même édition», rappelle Opta.

Avec 43 buts toutes compétitions confondues, l'attaquant de 34 ans réalise la meilleure saison de sa carrière. De quoi le rapprocher un peu plus d'une nouvelle Ligue des Champions et du Ballon d'Or. Favori, le Français est en concurrence avec Sadio Mané et Mohamed Salah, qui pourraient se partager les votes. Ses autres concurrents, De Bruyne, Lewandowski ou Mbappé, sont eux déjà éliminés en C1. Tous les voyants sont donc au vert pour Benzema.