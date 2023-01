Montpellier : Elye Wahi très convoité !

La suite après cette publicité

Étrangement, le mercato hivernal d’Elye Wahi est calme et les rumeurs à son sujet plutôt rares. Plutôt une bonne nouvelle pour un joueur discret qui préfère laisser parler sa fougue et son talent sur les vertes pelouses de l’hexagone. Pourtant, le phénomène de Montpellier n’en finit plus de battre des records. Deuxième joueur à marquer 20 buts en Ligue 1 avant ses 20 ans sur les 40 dernières années derrière Kylian Mbappé, l’attaquant du MHSC a réussi à faire mieux que Karim Benzema ou Thierry Henry au même âge.

L’une des rares satisfactions de la saison du club héraultais ne manque pourtant pas de courtisans et de clubs intéressés par son profil et sa marge de progression énorme. Comme nous vous le révélions, Arsenal suit avec la plus grande attention les performances du natif de Courcouronnes depuis de plusieurs mois. Ces derniers jours, c’est Tottenham qui est venu superviser en personne le n°21 du MHSC selon nos informations.

Montpellier pas chaud pour le laisser partir cet hiver

D’autres approches vont sans doute être tentées d’ici le 31 janvier pour l’attaquant montpelliérain qui n’a pas prévu dans son plan de carrière de quitter l’Hérault cet hiver. Il est bon de rappeler que Wahi a depuis longtemps tapé dans l’œil de nombreux clubs (Juventus, Manchester United et City, Liverpool). Des formations étrangères qui n’ont d’ailleurs pas attendu qu’il claque but sur but en Ligue 1 pour suivre avec attention les performances de cet attaquant vif, rapide (il a été flashé à 35,28 km/h), qui dispose d’un excellent sens du but.

Si l’OM et d’autres clubs de haut de tableau de L1 gardent un oeil sur l’international espoir tricolore de 20 ans, Montpellier n’envisage absolument pas de laisser filer son meilleur joueur dont la valeur est déjà estimée à plus de 30 M€. Profitons donc de cet attaquant racé qui peut jouer le cas échéant à gauche grâce aux qualités énoncées plus haut…