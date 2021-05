OM : Tottenham avance sur Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

Cet été, on devrait vivre un mercato estival bien animé. Les coaches, déjà, ont fait le travail puisqu'Antonio Conte a quitté l'Inter Milan et que Zinedine Zidane a claqué la porte du Real Madrid. En France, le Paris Saint-Germain va avoir des moyens, Lille va devoir vendre, l'OL contenter son nouveau coach, Peter Bosz, et l'OM se refaire une équipe.

La principale interrogation du côté de l'Olympique de Marseille concerne bien entendu Arkadiusz Milik, parti à l'Euro avec la Pologne et qui est arrivé dans la Cité Phocéenne en janvier. L'ancien de Naples a bien entendu plus qu'oeuvré à la qualification à la Ligue Europa des hommes de Jorge Sampaoli en marquant 10 buts en 15 titularisations.

Tottenham pense à lui, comme d'autres

Oui, mais voilà, il va être convoité et l'OM, même s'il pense avoir la main, comme l'indique le président Pablo Longoria, aura bien du mal à retenir le Polonais. Ainsi, depuis de longues semaines, on évoque un retour du côté de l'Italie où la Juventus l'admire depuis un long moment maintenant. Mais il ne faut pas sous-estimer d'autres formations.

D'après les informations de Tuttosport et de Sport Witness, Tottenham serait aussi très chaud quant à l'idée de le récupérer. L'Atlético de Madrid et le Paris SG sont aussi cités. Pour le moment, aucune de ses écuries n'est entrée en discussion avec l'Olympique de Marseille, mais elles sont toutes très attentives à l'avancée du dossier... et probablement à ses performances pendant l'Euro.