JT Foot Mercato : Neymar et la terrible malédiction du mois de février

Neymar est maudit

La folle victoire du PSG face au LOSC (4-3) a laissé des traces au sein du club parisien avec la blessure de Nuno Mendes et de Neymar. Si ça ne devrait pas être trop grave pour le Portugais, c’est un nouveau très gros coup dur pour Neymar qui souffre d’une entorse à la cheville droite. D’après les dernières infos du Parisien, il pourrait être absent entre 3 et 4 semaines selon les premiers examens. Il est donc d’ores et déjà forfait pour le Classique face à l’OM ce dimanche et devrait aussi manquer le 8ème de finale retour face au Bayern Munich. «Encore et encore», a posté le numéro 10 parisien sur ses réseaux sociaux. Et c’est le cas de le dire. Le joueur de 31 ans a subi sa 5ème blessure depuis son arrivée à Paris et c’était à chaque fois lors de ce fameux mois de février, si crucial pour le PSG. Dans les premières années, certains s’amusaient de son absence à cette période qui coïncidait étrangement à la date de l’anniversaire de sa sœur ou encore au célèbre Carnaval de Rio. Mais cette blague semble avoir fait son temps et force est de constater que Neymar est un joueur fragile. La première grave blessure, c’était le 25 février 2018 lors d’un quart de finale de Coupe de France contre l’OM. Une fracture au fameux 5ème métatarse qui l’écarte des terrains pendant 3 mois et qui l’empêche de participer au match retour face au Real Madrid. Bis repetita en 2019. Neymar rechute contre Strasbourg, à cette même cheville. Et ce, à 3 semaines du match retour face à Manchester United. Le résultat est le même, le PSG doit se passer de sa star brésilienne et est éliminé au même stade que la saison précédente. En 2021, le Brésilien se blesse encore en Coupe de France, cette fois-ci à l’adducteur gauche. Résultat, une absence pour la double confrontation face à son ancien club du Barça. Le sort s’acharne sur Neymar. Mais autant de blessures à ces moments clés de la saison ne sont certainement pas dû au hasard…

Chelsea n’y arrive pas

La défaite de trop pour les Blues de Graham Potter ? Ce samedi, Chelsea a honteusement perdu à domicile 1-0 face à Southampton, lanterne rouge de Premier League. C’est déjà la 8ème défaite pour le club londonien cette saison qui se retrouve 10ème du championnat à l’issue de la 23ème journée. À la ramasse en championnat, la formation londonienne l’est aussi en Ligue des Champions après la défaite 1-0 face à Dortmund lors du 8ème de finale aller. Le nouveau Chelsea nage en pleine crise, malgré des investissements colossaux depuis l’arrivée de Todd Boelhy l’été dernier. Mercato estival et hivernal confondu, Chelsea a déboursé plus de 600M d’euros avec des records en tout genre, notamment celui de la recrue la plus chère de l’histoire du club avec Enzo Fernandez. Chelsea empile les joueurs à prix d’or, mais peine à obtenir des résultats. Et forcément, dans ce genre de situation, c’est le coach qui est dans la ligne de mire. Les supporters des Blues en ont ras-le-bol et ont commencé ce week-end à entonner des chants pour demander son limogeage. Il faut dire que le tacticien anglais présente le deuxième plus mauvais bilan pour un entraîneur débutant sur le banc de Chelsea ces trente dernières années. Seul, Glenn Hoddle avait fait pire, c’était lors de la saison 1993-1994. Selon Talksport, Potter est clairement sur la sellette et une élimination en Ligue des Champions pourrait signifier la fin de son aventure londonienne. Si un changement d’entraîneur semble être la piste privilégiée, pas de changement de méthode en vue.

Rashford marche sur l’eau

C’est le symbole du renouveau de Manchester United et certainement l’homme à tout faire d’Erik ten Hag. Lors de la large victoire 3-0 des Red Devils hier contre Leicester, Marcus Rashford a de nouveau planté. Un doublé pour porter son total à 24 buts et 8 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues. C’est déjà sa 16ème réalisation depuis son retour du Qatar. Des stats qui coïncident évidemment avec la très belle dynamique des Mancuniens qui sont 3ème de Premier League. Un peu à l’image de Kylian Mbappé avec le PSG, Manchester United tremble à l’idée de perdre Marcus Rashford qui sera en fin de contrat en 2024. D’après les dernières informations de The Athletic, les discussions ont débuté entre les deux parties pour une extension, sur le long terme, du contrat du Mancunien. Conscient de son apport, son coach Erik Ten Hag a en tout cas affirmé que sa prolongation était une priorité.