Al-Ittihad : Karim Benzema tient son nouvel entraîneur !

La saison d’Al-Ittihad pourrait prendre un tout nouveau tournant. Alors que Nuno Espírito Santo n’a pas fait long feu, suite à un énorme clash avec Karim Benzema, le club saoudien est sur le point d’engager son prochain tacticien. Il s’agirait d’après AS de Marcelo Gallardo. L’entraîneur argentin aurait eu les faveurs de Karim Benzema, qui entretenait une relation plus que toxique avec Nuno Espírito Santo, l’ancien coach de Tottenham et des Wolves notamment.

La suite après cette publicité

Avec Gallardo sur le banc, Al-Ittihad tient un homme fort d’une grande réputation en Amérique, surtout après sa carrière victorieuse à River Plate. L’Argentin, libre depuis 1 an, avait pourtant été approché par plusieurs clubs européens, mais devrait être présenté dans les prochaines heures en Arabie saoudite. Une bonne nouvelle pour le club, actuellement 5e de SPL, mais aussi pour Karim Benzema, qui devrait enfin retrouver le sourire.