David Villa fait son retour à l’Atlético de Madrid

Un changement historique dans la structure de propriété de l’Atlético de Madrid a officiellement été annoncé ce jeudi. En effet, lors d’une assemblée générale tenue au Metropolitano, Apollo Sports Capital a été élu comme actionnaire majoritaire de la formation espagnole. Ce changement, représentant une réorganisation de la gouvernance d’entreprise, vise donc à apporter de la stabilité au cœur de la structure. Alors que le club va entrer dans une nouvelle ère, une personnalité influente a pointé le bout de son nez dans l’organigramme. En effet, dans le nouveau conseil d’administration, l’inclusion de David Villa (ancien attaquant des Colchoneros entre 2013 et 2014), en tant que nouveau conseiller est bel et bien affirmée. L’actuel troisième du championnat a d’ailleurs publié la nouvelle sur X avec un communiqué.

Heureux de faire son retour, l’ancien buteur de 44 ans a ensuite réagi au sein des infrastructures rouges et blanches. « Je suis très heureux de pouvoir revenir au club avec de nouvelles responsabilités, j’ai le même désir de continuer à aider l’Atlético de Madrid qui devient de plus en plus grand saison après saison. Le club connaît une grande croissance depuis plusieurs années et j’espère contribuer aux succès. Je suis très reconnaissant qu’ils aient pensé à moi pour ce poste ». Un air frais à Madrid, qui montre l’engagement du club.