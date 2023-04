PSG : Antoine Kombouaré soutient à son tour Christophe Galtier

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant le déplacement à Auxerre ce dimanche après-midi dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, l’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré a profité de sa tribune pour apporter son soutien à son homologue du Paris Saint-Germain Christophe Galtier, accusé par son ancien directeur sportif Julien Fournier de racisme et de discrimination envers les joueurs musulmans, dans des propos récoltés par RMC Sport.

«L’affaire Galtier ? Je suis très surpris. Je n’ai qu’une envie aujourd’hui, c’est apporter mon soutien à Christophe et sa famille, ce qu’il vit aujourd’hui est horrible et terrible. Personne ne veut vivre ça. J’ai une pensée pour lui, je le soutiens. Mais je ferme ma bouche, il a porté plainte, donc il faut laisser la justice faire son travail, ça m’énerve de voir tout le monde donner son avis. Donc je ne vais rien dire, simplement apporter mon soutien. Je suis de tout cœur avec toi Christophe, sois costaud et laisse la justice faire son boulot».

