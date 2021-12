PSG : Sergio Ramos réagit à son carton rouge

Très rare sur les pelouses françaises depuis sa signature au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos (35 ans) a vécu une soirée compliquée à Lorient. Remplaçant au coup d’envoi, l’Espagnol est entré en jeu à la mi-temps.

La suite après cette publicité

Mais après quarante minutes passées sur la pelouse du Moustoir, il a écopé de deux cartons jaunes en quatre minutes. Expulsé, il a réagi sur son compte twitter. « Aujourd’hui est un nouveau jour pour apprendre, demain sera un nouveau jour pour s’améliorer. Toujours aller de l’avant, on continue ! »

Hoy es un nuevo día para aprender; mañana es un nuevo día para mejorar. Siempre mirando hacia delante. ¡Seguimos! 💪

Today is a new day to learn; tomorrow is a new day to improve.

Always onwards! 💪#AllezParis pic.twitter.com/M017BepiME