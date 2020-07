Tottenham présente ses nouveaux maillots pour 2020/2021

Après avoir dévoilé sa collection training début juillet, le club londonien de Tottenham dévoile désormais ses nouveaux maillots domicile et extérieur pour 2020/2021. Pour repartir sur de bonnes bases, les partenaires d’Harry Kane étrenneront un nouveau maillot domicile qui se distingue par son imprimé tacheté qui peut faire penser à un treillis militaire.

Cet imprimé gris clair apparaît de manière subtile tandis qu’une combinaison bleu marine/jaune fluo est visible sur les flancs à travers une bande en forme d’éclair et sur le col croisé. Deux grosses bandes sont présentes aussi au niveau des épaules. À noter le contour jaune fluo sur le logo Nike et la fanion du club et la présence habituelle du sponsor maillot AIA en rouge.

Le maillot extérieur que les partenaires d'Hugo Lloris porteront loin du Tottenham Hotspur Stadium propose des couleurs plus originales puisqu'il mélange du bleu canard/vert foncé selon l'exposition, du vert fluo, du noir et du rose. Le design est simple avec un col rond noir à l'avant, rose à l'arrière, et des bandes en zigzag noires et roses le long des côtes.

La couleur principale du maillot est le bleu canard mais du vert fluo sur les logos "AIA", Nike et l'emblème des Spurs vient apporter du contraste. Ces nouveaux maillots sont déjà disponibles dans la boutique du club.