Real Madrid : Benfica montre au créneau et défend Gianluca Prestianni

La rencontre entre Benfica et le Real Madrid devait déjà être électrique, et elle est finalement devenue explosive. Ce barrage aller de Ligue des Champions, disputé dans une atmosphère lourde depuis la veille, s’inscrivait dans un contexte de tension rarement vu avant un match européen. Entre soupçons arbitraux, guerre médiatique et rivalité sportive, tout semblait réuni pour un affrontement sous haute pression. Les Lisboètes avaient publiquement affiché leurs craintes après la nomination de l’arbitre français François Letexier, saluée côté madrilène, tandis que la presse espagnole, notamment Marca, rappelait son historique équilibré avec la Casa Blanca. Dans les coulisses, le souvenir du match dirigé fin janvier par Davide Massa, que Madrid estimait défavorable, alimentait déjà les théories et crispait les esprits avant même le coup d’envoi.

Ce climat s’inscrivait dans un décor institutionnel plus large, celui de la récente réconciliation entre le Real Madrid et l’UEFA après des années de bras de fer autour de la Super League. Longtemps fer de lance du projet dissident, le président Florentino Pérez avait finalement trouvé un terrain d’entente avec Aleksander Ceferin, mettant fin à un conflit juridique et politique qui durait depuis 2021. Le retrait du FC Barcelone quelques jours auparavant avait déjà affaibli la résistance des frondeurs. Officiellement, cet accord vise à stabiliser l’économie du football européen et à préserver le mérite sportif. Officieusement, certains clubs redoutent que cette détente diplomatique ne modifie subtilement les équilibres d’influence, une inquiétude particulièrement perceptible du côté lisboète.

Un tweet en pleine nuit

Et puis le match a basculé. Après l’ouverture du score signée Vinicius Jr, auteur d’un but spectaculaire, une altercation a éclaté lors de sa célébration avec le jeune milieu argentin Gianluca Prestianni. Selon la version madrilène, relayée sur la pelouse, le Brésilien aurait été la cible d’une insulte raciste prononcée à voix basse, l’Argentin se couvrant la bouche avec son maillot. Immédiatement alerté, Letexier a appliqué le protocole officiel contre le racisme, interrompant la rencontre pour consulter les officiels et calmer les protagonistes. La scène, rare à ce niveau de compétition, a sidéré les acteurs et figé le stade, transformant une affiche déjà tendue en affaire disciplinaire potentiellement majeure. «Prestianni doit être désolé de quoi ? J’ai parlé avec Prestianni et Vinicius, l’un me dit une chose, l’autre me dit l’autre. Je ne veux pas dire que je crois ce que dit Prestianni à 100%, mais je ne peux pas dire que ce que m’a dit Vinicius est la vérité», a expliqué José Mourinho.

Après la rencontre, les réactions madrilènes ont été virulentes, à commencer par celles de Kylian Mbappé, particulièrement remonté, et de Fede Valverde, qui ont dénoncé un comportement « inacceptable ». Le club portugais, lui, est immédiatement monté au créneau pour défendre son joueur, dénonçant des accusations jugées hâtives et rappelant qu’aucune preuve audio n’a pour l’instant été rendue publique. «Comme le montrent les images, compte tenu de la distance, les joueurs du Real Madrid n’ont pas pu entendre ce qu’ils prétendent avoir entendu», a tweeté en pleine nuit le compte officiel du club lisboète. Selon le quotidien Record, Benfica estime que cette affaire n’est qu’un emballement médiatique lié au contexte brûlant entourant ce duel européen. Entre suspicion arbitrale d’avant-match, polémique raciale en pleine rencontre et guerre de communication après le coup de sifflet final, ce choc dépasse désormais largement le cadre sportif et pourrait bien connaître un prolongement disciplinaire et politique dans les jours à venir avant le match retour la semaine prochaine.