OM : Alexis Sánchez pourrait intégrer la Kings League

La suite après cette publicité

Un nouvel invité de prestige dans la Kings League ? Véritable carton d’audience sur Twitch ces derniers mois, ce projet de compétition de foot à 7 échafaudé par Gerard Piqué et auquel ont déjà adhéré d’anciennes stars du ballon rond comme Ronaldinho, Sergio Agüero ou Djibril Cissé, pourrait voir débarquer une autre star à l’issue de sa carrière. Lors d’un live Twitch, le célèbre streamer espagnol Ibai Llanos, capitaine de l’équipe Porcinos FC, a en effet révélé être en pourparlers avec Alexis Sánchez.

«Il est intéressé par l’idée. Alexis m’a fait comprendre qu’une fois sa carrière sportive terminée, il est très probable qu’il nous rejoigne, a déclaré Ibai Llanos à propos du Chilien de 34 ans. Pour le moment ce n’est pas possible. Il est toujours actif et il a des engagements avec l’équipe nationale chilienne. Est-ce difficile pour un joueur de se blesser en Kings League ? Oui, c’est difficile, mais il y a quand même un risque minime, donc nous continuons à chercher des options et nous verrons ce que nous trouverons.»

À lire

OM : Pablo Longoria pense à Christophe Galtier pour remplacer Tudor !