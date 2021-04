OL : Rudi Garcia pique ses joueurs

Présent en conférence de presse à la veille du 8e de finale de Coupe de France entre le Red Star et son Olympique Lyonnais, Rudi Garcia n'a pas manqué d'adresser un message de remobilisation à ses troupes.

La suite après cette publicité

«L’état d’esprit n’est pas bon en ce moment. Certains pensent à Angers avant de penser au Red Star. Le match le plus important, c’est le match qui arrive. Il faudra qu’ils aient l’état d’esprit professionnel pour ce match là. (...) On a un match de coupe à jouer. Le plus important, c’est de se qualifier, d'avoir un état d’esprit positif, déterminé, et le mental adéquat pour ce genre de matches. (...) Il faut mettre les ingrédients nécessaires à ce genre de rencontres. Je n’ai pas vu ces signes-là», a-t-il lâché, plutôt remonté, avant de poursuivre. «J’attends de l’action de mes joueurs. L’attitude ne m’a pas déplu à Lens. Maintenant, il faut être efficace. On a été mené contre Reims et Lens. Il faut retrouver de l’efficacité et du cynisme devant le but et arrêter de faire flamber les gardiens adverses». À bon entendeur.