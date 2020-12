Bayern Munich-Juventus : l'épineux cas Douglas Costa inquiète déjà !

La Vieille Dame a fait peau neuve. Cet été, la Juventus a décidé de réaliser un lifting XXL, se séparant de plusieurs éléments de manière définitive ou temporaire. Cela a été le cas de Douglas Costa (30 ans), souvent blessé ces dernières années. En effet, le 5 octobre lors du dernier jour du mercato, le Brésilien est donc parti en prêt du côté du Bayern Munich. Un club qu'il connaissait déjà parfaitement puisqu'il avait porté les couleurs de l'écurie allemande entre 2015 et 2017 après avoir explosé au Shakhtar Donetsk.

La suite après cette publicité

«Le Bayern a signé un prêt de Douglas Costa de la Juventus Turin. Le Brésilien, qui a déjà joué pour les champions d'Allemagne de 2015 à 2017, est prêté par la Juventus Turin pour cette saison. L'ailier a quitté Munich pour rejoindre le club italien il y a trois ans et y a gagné le championnat de Serie A chaque saison depuis», pouvait-on lire sur le communiqué de presse du Bayern, dont l'idée de base était d'ailleurs de conserver Ivan Perisic. Mais son retour en Bavière n'est pas une totale réussite.

Un retour manqué à Munich

Recruté pour occuper le rôle de doublure de luxe, Douglas Costa est apparu à 16 reprises toutes compétitions confondues. Il n'a été titulaire qu'à cinq reprises seulement dont deux fois en Bundesliga. Auteur d'un but et de deux assists au Bayern Munich, le footballeur auriverde est bien derrière Kingsley Coman, Serge Gnabry et Leroy Sané dans la hiérarchie. Le jeune Jamal Musiala (17 ans) a même été plus utilisé que lui lors du mois de décembre. Une situation compliquée donc qui inquiète le Bayern Munich, déjà pourvu à ce poste, et la Juventus, qui n'imagine pas les Allemands le racheter 20 millions d'euros l'été prochain selon La Gazzetta dello Sport.

L'écurie bianconera attend aussi que son joueur ait un peu plus de temps de jeu, ce qui semble difficile. Son agent, Giovanni Branchini, a fait un point récemment à son sujet dans les colonnes de Tuttosport. «Cela semble difficile. Je ne veux pas être un voyant, parce que dans le sport il suffit de peu pour changer une tendance. Il a de la qualité, mais récemment, il n'a pas beaucoup joué. Son temps de jeu limité indique qu'un passage plus long est peu probable». Sous contrat jusqu'en 2022, Douglas Costa, qui ne devrait pas rester à Munich a priori, devra trouver un point de chute car à Turin on ne compte pas sur lui. Le calvaire continue pour le Brésilien, qui avait pensé à arrêter le football lassé par ses nombreuses blessures.