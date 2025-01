Real Madrid : l’énorme pression de Florentino Perez pour métamorphoser Kylian Mbappé

Les fêtes de fin d’année ont fait beaucoup de bien à Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid est de retour à son "prime" en ce début 2025 et cela se voit sur les dernières rencontres, où il a inscrit cinq buts sur les quatre derniers matches, dont un doublé contre Las Palmas (5-1), où il a excellé. Déjà dans le jeu, le vestiaire madrilène a vu une nette amélioration de l’international français, enfin adapté dans ce nouveau rôle de buteur, aux côtés de Jude Bellingham, Rodrygo et Vinicius Jr, qui a accepté que son nouveau collègue devienne le joueur phare de ce Real Madrid.

Mais au-delà du terrain, le Champion du monde 2018 a également fait un effort considérable pour enfin s’adapter aux exigences du Real Madrid et devenir le nouveau grand leader de la Casa Blanca. Dans un long dossier, Relevo explique que son attitude a changé. Le Français fait preuve d’humilité, n’hésite pas à saluer les joueurs de l’équipe C et de la réserve et tiens un comportement exemplaire dans le vestiaire, son attitude est sincèrement appréciée par ses partenaires et sa direction. Outre ses compatriotes Tchouameni, Camavinga et Mendy, il s’entend à merveille avec les cadres Valverde et Brahim Biaz et noue d’excellentes relations avec Rodrygo et Bellingham.

Florentino Pérez a mis un coup de pression à Kylian Mbappé

Carlo Ancelotti regrettait d’ailleurs son manque de caractère entre août et octobre, mais loue maintenant sa montée en puissance depuis novembre et son adaptation réussie. Le média espagnol évoque un Mbappé «discret, à l’écoute, qui ne se vante pas d’être pour beaucoup le meilleur joueur du monde». Ce qui lui a permis de gagner le respect du vestiaire, qui fait de lui la nouvelle star du projet Merengue. Mais cela n’a pourtant pas été simple à son arrivée au Real Madrid. En effet, Florentino Pérez est intervenu pour lui faire comprendre qu’il voulait qu’il soit le patron le plus rapidement possible et n’a pas du tout apprécié les événements du début de saison.

En effet, Florentino Pérez a conseillé Carlo Ancelotti pour que Kylian Mbappé prenne conscience qu’il devait devenir une légende du club madrilène. Perez a même expliqué à son entraineur que «ce Mbappé n’était pas celui qu’il avait acheté et qu’il devait vite se réveiller». Mais aujourd’hui, tout a changé et Kylian Mbappé s’impose maintenant comme un vrai leader sur et en dehors du terrain en suivant les conseils de ses dirigeants. Avant un déplacement chez le Real Valladolid ce samedi (21 heures), sans Vinicius Jr, Kylian Mbappé a de quoi encore prouver qu’il est bien celui que le Real Madrid attendait depuis des années.