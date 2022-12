JT Foot Mercato : une nouvelle hécatombe frappe les acteurs de la Coupe du Monde 

La suite après cette publicité

Le Brésil tremble

Le Brésil est certainement la sélection la plus touchée. Lors du match inaugural face à la Serbie, la Seleção a perdu Neymar sur blessure. Heureusement pour les amoureux du ballon rond, on devrait bel et bien revoir la star du PSG. Si aucun risque ne sera pris par le staff brésilien, le numéro 10 de la Seleção a retouché le ballon hier lors de petits exercices en salle. En conférence de presse, le sélectionneur Tite se veut confiant et a même confirmé la présence de son joueur phare lors des 8èmes de finale demain face à la Corée du Sud. En revanche pour Gabriel Jesus et Alex Telles, la compétition est terminée. Les deux hommes sont touchés au genou. L'attaquant d'Arsenal pourrait subir une opération et être écarté des terrains pour 3 mois selon Globo Esporte. Le Portugal est aussi touché par une grosse vague de blessés et ce sont principalement des Parisiens. Nuno Mendes est déjà out pour le reste de la compétition. Touché contre l'Uruguay, le latéral gauche sera forfait pour au moins 8 semaines. Pour Danilo Pereira c'est moins grave. Le polyvalent joueur de 31 ans s'est fracturé les côtes à l'entraînement et a manqué la fin de la phase de poules. Décidément, cette édition au Qatar risque de laisser des traces.

La cote de CR7 dégringole

Comme beaucoup de nations, le Portugal a fait tourner lors de son dernier match de poules. Résultat, une défaite surprise 2-1 face à la Corée du Sud, mais heureusement sans conséquence. Si le sélectionneur Fernando Santos a bousculé son onze de départ, Cristiano Ronaldo était bien de la partie. Depuis le début de la compétition, CR7 bénéficie d'un temps de jeu conséquent mais ne s'est pas réellement illustré. Un but sur penalty mais surtout une influence limitée sur le jeu des Portugais. Face à la Corée du Sud, le quintuple ballon d'or a même fait parler de lui de manière négative, avec un coup de sang polémique. Titulaire lors des trois premiers matchs, Cristiano Ronaldo pourrait voir ce statut être remis en cause. C'est en tout cas ce que souhaitent les fans. Selon un sondage du média portugais A Bola, 70% des fans de la Selecao ne veulent pas le voir titulaire contre la Suisse, ce mardi lors des 8èmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Les groupies de Lionel Messi

L'Argentine a imité ce qu'ont fait les Pays-Bas un peu plus tôt dans la journée en décrochant sa qualification pour les quarts de finale. Un succès 2-1 face à l'Australie et les Argentins peuvent remercier Lionel Messi, auteur d'un but et d'un match plein. Malgré l'élimination, les joueurs australiens se sont empressés de faire la queue... pour prendre un selfie avec la Pulga. Une scène insolite qui témoigne du respect et de l'admiration des adversaires pour l'Argentin.