Le coup de pression du Real Madrid sur l’arbitre du match contre Gérone

Désormais, les arbitres officiants lors des matchs du Real Madrid, en particulier en Liga, seront scrutés sous tous les angles. Depuis leur match face à l’Espanyol Barcelone le 1er février, les Merengues sont en guerre contre le corps arbitral, et ont une nouvelle fois crié au scandale le week-end dernier contre Osasuna. Parallèlement à cela, la chaîne officielle du club fait publiquement pression sur les hommes qui ont la tâche d’être au sifflet de leurs rencontres. Cuadra Fernández, qui arbitrera la partie entre la Maison Blanche et Gérone ce dimanche, en a fait les frais.

Real Madrid TV a déjà commencé son travail de sape, et s’est amusée à retracer toutes les décisions en défaveur de l’écurie madrilène ces dernières saisons prises par Cuadra Fernández. Voici quelques extraits : « Cuadra Fernández, arbitre du match Madrid-Girona. Lors du seul match qu’il a arbitré cette année pour le Real Madrid, contre Villarreal, il n’a pas sorti le deuxième carton jaune à Kiko Femenía malgré une faute évidente sur Vinicius. […] Les deux seules défaites du Real Madrid de l’année dernière ont eu lieu avec lui comme arbitre. Au Metropolitano, il était à la VAR et n’a pas signalé une faute de Hermoso qui a conduit à un but de l’Atlético. Il était également l’arbitre des huitièmes de finale de la Coupe. Giménez a fait tomber Bellingham dans la surface, mais il n’a pas sifflé de penalty. En prolongation, De Paul est arrivé en retard et a marché sur Carvajal sans recevoir de deuxième carton jaune, ce qui aurait entraîné son expulsion. » Le ton est donné, et la pression sera maximale sur l’arbitre de 40 ans.